První barážové utkání kladenských hokejistů bylo díky skvělým brankářům opravdu chudé na góly. Jediným střelcem se nakonec stal kladenský Miroslav Indrák. Na jeho gól si připsal asistenci také Ondřej Slováček. Kromě asistence předvedl několik neméně důležitých bloků v poslední minutě. I díky němu tak Kladno může slavit první barážovou výhru.

Hokejová, extraliga: Kladno (v bílém) hostilo Hradec Králové. Ondřej Slováček | Foto: Foto: Antonín Vydra

Slováčkovi v baráži motivace opravdu nechybí. Pochází totiž ze Vsetína, pro který je Zlín velkým rivalem. „Pro mě je každý zápas se Zlínem speciální, ať už hraju za jakýkoliv tým,“ netají se osmadvacetiletý obránce.

Jak se rodila první výhra v baráži?

Asi jsme všichni věděli, co očekávat. Bylo to těžké. Sám jsem byl zvědavý, jak se s tím po dlouhé pauze popereme. Měli jsme pár přáteláků, ale to není ono. Jakžtakž jsme to zvládli. Ale měli bychom víc chodit před brankáře, který má neskutečnou fazonu, abychom dali víc gólů. Musíme také vydržet hrát v tempu, v jakém jsme hráli teď.

Jaké to tedy bylo po více než čtyřicetidenní pauze?

Vyhráli jsme. Nic jiného nás v tuhle chvíli nezajímá. Samozřejmě se podíváme na video. Pohyb byl z naší strany dobrý. Samozřejmě, že Zlín pár šancí měl. Ale když půjdeme víc do brány, měli bychom to zvládnout.

Máte podíl na jediném gólu. Jak se celá akce z vašeho pohledu odehrála?

Už předtím jsme měli mraky šancí a mohli jsme dát gól. Martin Procházka vybojoval puk, houknul jsem na něj a on mě viděl. Pak už jsem to dal na Kubu Klepiše a on z první na Míru Indráka. Ten už to konečně dorval. Takové góly musíme dávat, kdy to tam dotlačíme.

Na druhou stranu jste předvedl v obraně takovou hlavičku s výskokem…

Blokuju střely (směje se)! Musíme pomáhat brankáři. Je jedno, jestli je to baráž nebo play-off. Je to podobné. Takhle jsme měli ale hrát i v sezoně. Byli jsme druzí nejhorší v počtu zblokovaných střel. To asi byl jeden z faktorů, co nás přivedl do baráže. Gólmanovi to pomůže a nabudíme tým.

Právě za bloky vás chválil brankář Brízgala, že jste v poslední minutě pochytal snad tři střely.

Jakmile se hraje šest na pět, gólman toho moc nevidí. Dan Gazda má skvělou střelu. Před brankou je čtyři pět hráčů. Když to nikoho netrefí, je z toho gól. Tak jsem se snažil udělat co největší. Naštěstí mě to dvakrát trefilo. Nemusí se to povést pokaždé. Ale lepší než se přetlačovat, protože když u brány stojí třeba Köhler, tak já s ním se svojí postavou nehnu. Musím prostě před něj a blokovat střelu.

Vyhráli jste jen o gól. Může to být třeba prospěšné v tom, že do druhého zápasu nemůže přijít podcenění Zlína?

Z naší strany nemůže přijít podcenění nikdy. My hrajeme o bytí a nebytí. Zlín může jen získat. Nechci nás dostávat pod tlak, ale musíme si přiznat, že jsme favorité. Měli bychom to udržet. Jsme rádi, že jsme první zápas vyhráli. Ale je úplně jedno, jestli to bylo 1:0 nebo 12:0. Pořád je to jen jeden bod v sérii.

Pro vás je to vůbec první baráž v kariéře. Jaké to tedy je?

Zajímavé. Člověk se na to netěší. Zkušenost je to obrovská, je to ale horší než v play-off. Tam když člověk vypadne, tak má po sezoně. Ale nebudu tu hledat žádné velké myšlenky. Také chceme naši sérii vyhrát.

Slyšel jsem, že jste nechtěl hrát proti vašemu Vsetínu.

Proti Vsetínu jsem nechtěl hrát z morálního hlediska, ne herního. Ale nakonec jsme všichni profíci. Mám smlouvu v Kladně, tak bych hrál i proti Vsetínu. Takže teď budu mít motivaci, abych to Zlínu vrátil i za Vsetín.

Jan Šejhl