Po jedenácti zápase konečně výhra. Jaký to je vůbec pocit?

To už jsme skoro ani nevěděli, jaký je to pocit. Je to skvělý pocit! Teď jsme se na ostatní trochu dotáhli, ale nic to neznamená. Ale snad nás to do toho konce, na ty tři zápasy povzbudí.

Před vaším gólem vás skvěle našel Brendan O’Donnell. Bylo to těžké zakončení?

To mě tam moc hezky našel Oudy. Zkusil jsem vystřelit mezi nohy. Nechtěl jsem totiž střílet nahoru. Většinou to totiž trefím do tyčky. (usmívá se)

Měl jste podíl i na gólu Jaromíra Jágra, kdy jste byli na ledě v poněkud kombinované sestavě. Jak se celá situace zrodila?

Vlastně vůbec nevím, kdo na ledě v tu chvíli byl. Ale nějak jsme se prostřídali, Jarda k nám přiskočil. Dohrál jsem tam beka a puk se prostě nějak prošťoural. Jarda to zkusil dát hned do brány. A padlo to tam.

Několikátý zápas po sobě jste po vstřeleném gólu brzy inkasovali. Co se s tím dá vůbec dělat, aby se to příště neopakovalo?

To je další náš problém. Ale vzniklo to, že tam bylo rychlé přečíslení. Nakonec tam byli tři na jednoho a dali si to do prázdné.

Sparta je přeci jen odvěký rival Kladna. Bylo to třeba také motivací navíc?

Kdybychom teď hráli proti komukoliv, tak je to speciální motivace. Na soupeře se vůbec nekoukáme.

Tři zápasy do konce, hrajete doslova o vše a čekají vás těžcí soupeři…

To říkáte dobře, hrajeme o všechno. Takže do toho všechno musíme také dát. Ale musíme hrát ještě lépe odzadu. Opět tam totiž byla zbytečná přečíslení, ze kterých góly padnout mohly. Musím říct, že jsme měli i docela štěstí.

Přeci jen, teď už ani nemáte udržení ve vlastních rukou. Jak zůstat hlavou nahoře a nesložit se z toho?

Jsme rádi, že jsme to zlomili a ostatním týmům se nebude úplně dobře spát. Ty tedy hrají až v pátek, ale uvidíme, jak to dopadne.

V neděli vás čeká Brno. Jak se na něj připravit?

Když jsme tam jeli minule, byli jsme v dost slepené sestavě. A hráli jsme tam dobře. Musíme makat, bruslit a hrát dobře odzadu. Nějaké góly dáme a snad už konečně venku vyhrajeme. Na ty góly, co jsme poslední dva venkovní zápasy dali, tak snad dostaneme méně a vyhrajeme.

Jan Šejhl