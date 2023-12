Zlomit tristní domácí bilanci! Rytíři už potřebují uspět, hostí Litvínov

Když před dvěma lety museli hokejisté jezdit za domácími zápasy až do Chomutova, mluvili o tom, kolik bodů jim to do tabulky bere. Jenže po návratu na kladenský stadion to bylo loni s domácí bilancí ještě horší a letos doslova tristní. Z jedenácti duelů vyhráli Rytíři za tři body jedinkrát a tuhle statistiku se pokusí změnit dnes večer proti Litvínovu (18:00).

Litvínov - Kladno 5:4 pp, Radek Smoleňák při potyčce s domácími | Foto: Edvard D. Beneš