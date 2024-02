Ač to v sobotní dohrávce s Vítkovice vypadalo, že by hokejisté Kladna mohli přerušit nekonečnou sérii porážek, nakonec vše dopadlo jako jindy. Hosté přesto, že poslední třetině prohrávali, stihli nejen vyrovnat, ale nakonec i překlopit na svou stranu celé utkání. Vyhráli 3:2 – je to patnáctá prohra za sebou. V pondělí se oba celky utkají v Kladně znovu (18:00).

Hokejisté Vítkovic porazili v utkání 42. kola extraligy Kladno 4:2. | Foto: Deník/Petr Kotala

Zajímavý minizápas odehrál hostující útočník Jakub Kotala. V první části pustil chybou domácí do vedení, pak dvěma brankami zápas rozhodl. Kladno posadil na koně, když se nechal obrat o puk Jarůškem a ten vzápětí nabil do ideální pozice Bláhovi na první branku.

Ostravané vůbec v úvodu zápasu hodně propadali, ale postupně se zlepšovali a hlavně bylo znát, že v útočné fázi mají mnohem víc kvality i možností než domácí.

Zmíněný Kotala ve druhé třetině zblízka vyrovnal, zatímco Kladenští při několika závarech marně vítkovickou klec dobývali. Když už Ticháček dvakrát vyplul těsně před brankářem Klimešem, buď nepřesně přihrál, nebo se mu puk smekl v rozhodující chvilce z čepele.

Rytířům se prostě nedaří nic a poslední třetině to jen potvrdila. Sice šli do vedení, když svou jedinou přesilovku proměnil perfektní ranou Tralmaks, ale radost už tradičně vydržela modrému týmu jen chvíli. Američan Raskob těsně po vypršení vítkovické přesilovky napodobil Tralmakse a vyrovnal a za pouhých 58 vteřin kladenská obrana nechala velkomyslně na modré volného Kotalu. Ten opět sám před Mitensem nezaváhal a jeho gól byl nakonec vítězný.

Nemusel být, ale Kladno svírá hokejová beznaděj. Melka v sólovém úniku neuspěl, rozhodčí nařídili trestné střílení, ale tam zase selhal Sideroff. "Trenér vybral Sida. Už dával gól z trestného střílení, tak dostal důvěru. Chtěl jít do kličky, ale brankář ho vystihl. To se stane," popsal kladenský útočník Richard Jarůšek jeden ze zlomů utkání.

Když nevyšla Kladnu ani závěrečná přesilovka vylepšená vyloučením Kováře (59:38), bylo jasno.

"Byli jsme hodně blízko, ale co z toho, když jsme zase nevyhráli. Máme to super rozehrané, ale vždy nám to uteče. Nechali jsme si dát dva rychlé góly a už jsme to neumlátili," pokračoval Richard Jarůšek.

Baráž si podle jeho slov tým nepřipouští. "Nechceme ji dostat do hlavy, ale je to patnáctá porážka. Vždy nám chybí kousek. Musíme tedy přidat, umlátit to a odpíchnout se od toho. Je to jen na nás. Věřím, že pokud bychom vyhráli, mohli bychom udělat nějaké body. Musíme zvednout hlavu," burcuje ještě v sobotu jeden z nejlepších hráčů Kladna.

Rytíři Kladno – HC Vítkovice Ridera 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). Branky a nahrávky: 6. Bláha (Jarůšek), 43. Tralmaks (Ticháček, Klepiš) – 27. Kotala (Prčík, Šoustal), 48. Raskob (P. Zdráhal, Ro. Bukarts), 49. Kotala (Lakatoš, Chlán). Rozhodčí: Hribik, Květoň – Svoboda, Hynek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 2673.

Kladno: Mitens – Ticháček, Hejda, Slováček, Nemčík, Martenet, Veber, Babka – Sideroff, Klepiš, Tralmaks – Smoleňák, Melka, M. Procházka – Frolík, Jarůšek, Bláha – Strnad, Vimmer, Jágr.

Vítkovice: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš, L. Kovář, Auvitu, Grman, Prčík – Ri. Bukarts, Chlán, Lakatoš – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Peterek – Kotala, Claireaux, Šoustal.