„Žrát led a urvat tři body!“ Výzva trenér hokejistů Řisut Michala Jägera byla před zápasem II. ligy sever jednoznačná. Díky skvělému výkonu ve druhé třetině skutečně jeho tým oblíbeného soka přejel 5:1.

DĚČÍNŠTÍ HOKEJISTÉ doma nebodovali, Řisuty vyhrály v Děčíně 6:4. | Foto: Miroslav Zdražil

Byl to souboj o sedmou příčku tabulky a vlastně i o šestou. Šestý by tým ze Slánska byl jen v případě, že by se naplnily papírové předpoklady. Jenže neuvěřitelná výhra Nové Paky na ledě vedoucího Vrchlabí vrh kostek změnila.