„Tým je mimo trénink, hráči nadále podstupují testy a čekáme na další pokyny okresní hygienické stanice. Plně se jimi řídíme,“ ubezpečil mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl.

Dodal, že zimní stadion zůstává v plném provozu. I tady se klub řídil všemi pokyny z hygieny, splnil všechna opatření, a tak se zejména mladí hokejisté připravují dál. Funguje i Letní hokejová škola Rytířů.

Šéf klubu a jeho hlavní tvář Jaromír Jágr měl štěstí v neštěstí. Aktuálně má podle Jůdla spoustu práce s vedením klubu, jednáním se sponzory a přípravou na novou sezonu. „S týmem se ještě do tréninku nezapojil a s nakaženým hráčem Kladna do kontaktu nepřišel,“ řekl mluvčí Rytířů.

Ten ještě uklidňuje fanoušky, kteří si zakoupili vstupenky na páteční zrušený páteční zápas Kladno – Ústí. Své peníze dostanou zpět. „Bude to během několika hodin, nejpozději dnů.“

Během zmíněného duelu chtěli Kladenští představit fanouškům novou sadu dresů na sezonu. I to museli odložit. „A teď přemýšlíme, zda počkáme na nějakou další vhodnou možnost. Když se taková naskytne, bude to lepší, ale pokud ne, uděláme to online formou,“ dodal Lukáš Jůdl.