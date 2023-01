Jenže ve třetí třetině vzali za kliku a klidně mohli zápas otočit! Vše načal Beran laciným zásahem, pak proměnil Kubík přesilovku. Stejný borec byl blizounko vyrovnání, ale trefil jen břevno a téměř vzápětí uklidnil Pardubice čtvrtou trefou neobsazený Paulovič.

Rytíři měli šance i v závěru, kdy hráli přesilovku a pak power-play, ale další gól už za Kloučka přes solidní šance neprocpali.

„V poslední třetině jsme neměli co ztratit, tak jsme do toho kopli. Bery to krásně trefil, pak jsme dali na 3:2 a bylo tam nějaké břevno a další šance. Škoda, měli jsme to na dosah,“ litoval Adam Kubík, ale přechvalovat svůj tým za dobrý výkon na ledě favorita nechtěl.

„Je to pořád dokola. Po každém zápase se můžeme klepat po ramenou, že soupeře přehráváme, nebo s nimi hrajeme dobře, ale body nesbíráme. Navíc ostatní týmy nám zase odskočily a situace není vůbec dobrá,“ dobře ví Kubík, nicméně dál burcuje tým, že se ještě musí o záchranu poprat. „Musíme teď dělat hodně bodů. Nesmíme ale dostávat laciné góly po našich chybách, to nás podle mne trápí ze všeho nejvíc,“ dodal hlavní střelec Rytířů.

Uniknou v domácí sérii baráži?

Mnozí fanoušci mají jasno, Rytíře nemine baráž. Výkonnost týmu i jeho postavení v tabulce tomu nasvědčuje, ale…

Kladno ve zbylých 12 zápasech nemá špatný los. Hned osmkrát nastoupí doma (!), včetně duelů s téměř všemi ohroženými (kromě Budějovic) nebo ne úplně špičkovými mužstvy. Plus s Vítkovicemi, Olomoucí a se Spartou, která špičkovou soupisku má, ale Rytíři ji v každé sezoně aspoň jednou porazí, což se jim zatím nepovedlo.

Fatální budou duely s Brnem, Budějovicemi, Litvínovem a možná i s Karlovými Vary v úplně posledním kole. Tam bude potřeba i podpory fanoušků, ale hlavně aby se aspoň některé opory dostaly do formy. Mužstvo totiž v poslední době držela jakžtakž jen první Plekancova formace.

A venkovní los? V podstatě nehratelné jsou jen duely v Hradci a Třinci, kde to Kladnu nejde a soupeři mají jednoduše o moc kvalitnější týmy. V Plzni už jakási naděje problikává, tam Rytíři už jednou vyhráli, a o zápase v Českých Budějovicích už řeč byla, ten budou muset Rytíři zvládnout mnohem lépe než před týdnem.

Celkově je nutné aby získali v poslední čtvrtině víc než 20 bodů, jinak dlouhatánské pauze (55 dnů) a pak baráži se Vsetínem sotva uniknou.

Dynamo Pardubice – Rytíři Kladno 4:2 (1:0, 2:0, 1:2).



Branky a nahrávky: 17. Paulovič (Čerešňák), 27. Sedlák (Hyka), 34. Sedlák (Cienciala), 52. Paulovič (Vondráček) – 42. Beran (Slováček), 47. Kubík (Dotchin, Plekanec). Rozhodčí: Stano, Vrba – Kis, Rampír. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváků: 10008.



Pardubice: Klouček – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Hrádek, Chabada – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Mandát, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Rohlík, A. Musil, Vondráček.



Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Ticháček, Cibulskis, Babka, Slováček, Veber – Jágr, Plekanec, Kubík – Brodecki, Filip, Beran – Indrák, Zikmund, Procházka – Bláha, Pytlík, Melka.