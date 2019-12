Vypadalo to, že jste pokračovali ve výkonu ze Zlína. Viděl jste to také tak?

Ta první třetina lepší byla. Ale za stavu 2:0 jsme se trošku uspali. Druhá třetina už od nás byla špatná. Od toho se pak i odvíjelo, jak to dopadlo ve třetí třetině.

V 53. minutě se vám povedlo znovu uskočit do vedení, ale nakonec berete pouze jediný bod.

Bohužel. Ve finále je to pro nás ztráta. 2:0 jsme vedli, pak když jsme dali na 2:2, tak se nám podařilo ještě skórovat na 3:2, ale bohužel jsme ještě dostali.

Mrzí vás prohra o to více, že Olomouc byla před vámi o jediný bod?

To určitě. Myslím si, že nás ve finále tyhle dva body budou ještě mrzet. Kdo ví. Byly to důležité body a přišli jsme o ně.

Vybojoval jste puk a připsali si tak asistenci na třetí gól. Můžete pospat, jak se to celé seběhlo?

Vyletěl tam puk. Šel jsem napadat beka a nepovedlo se mu to přes mě rozehrát. Stihl jsem se na něj dostat a puk postrčit na Strnyho.

Co je potřeba zlepšit, aby příště přišel více než jen bod?

Musíme líp dostávat puky z obranného pásma. Ve druhé třetině jsme se nechali úplně zbytečně zavřít v našem pásmu.

Chyběl vám důraz v osobních soubojích?

Určitě chyběl. Hlavně u modrých čar. Tím jsme pak nebyli schopní vyndat puk z pásma.

Olomouc také byla u všeho o krok blíž. Čím to mohlo být?

Nevím. Prostě se nám úplně nedaří. Dostali jsme se do vedení, ale nejde nám to teď.

Povedlo se vám psychicky oklepat ze zápasu ve Zlíně?

Určitě jsme si řekli, že to musíme hodit za hlavu. Vím, že doma se nám daří, tak jsme se snažili se z toho dostat. Bohužel jsme nevyhráli.

Byl to poslední zápas roku 2019. Co byste si přál zlepšit či třeba zachovat do nového roku, aby se Kladnu dařilo?

Rád bych, abychom hráli domácí zápasy tak, jak hrajeme. A nejlépe ještě brát nějaké body z venkovních zápasů.

Jan Šejhl