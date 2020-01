Až do 15. února mohou Petr Vampola a Vítězslav Bílek ve svých klubech "na zkoušku" pomáhat Kladnu a Slavii. Oběma se to daří dokonale. Vampola v Kladně ukázal, že v osmatřiceti není pro extraligu ani omylem starý, dělá body, dělá hru, na ledě tráví hlavně vedle Jaromíra Jágra přes dvacet minut za zápas. A Bílek? Ve Slavii chytil úžasnou fazonu, v pěti zápasech dal sedm branek! Oba kluby si tímhle "kšeftem" výrazně pomohly, jak to ale bude dál?

Petra Vampola po zápase s Třincem získal cenné foto - vedle něj stojí herecká hvězda Orlando Bloom.. | Foto: archiv Petra Vampoly

Vampola v Kladně může na střídavý start hrát až do 15. února. Pokud by nastoupil po tomto datu, už nemůže hrát za Slavii. U Bílka je to stejné, pokud by nastoupil po zmíněném datu za Kladno, už nesmí za Pražany hrát. Nicméně může hrát ve Slavii déle než do půlky února, jeho střídavý start ukončí až případný start za Rytíře.