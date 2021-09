Náš cyklovýlet začneme v centru České Kamenice. Z jihu chrání město zřícenina hradu Kamenice na Zámeckém vrchu, ze severu masivní čedičová skála Jehla.

My vyrážíme od vlakového nádraží po Tovární a Kostelní ulici do centra, kde přejedeme řeku Kamenici a u umělecké školy zabočíme na Sokolskou stezku. Pokračujeme kolem poutní kaple Narození Panny Marie až na konec Žižkovy ulice, odtud dál do Kunratic a Jetřichovic, kde si můžeme dát malé občerstvení před cestou do Vysoké Lípy a Mezní Louky.

Kdybyste se vydali po zelené turistické značce, zavede vás do Mezné. Tady jste v samotném srdci Českého Švýcarska, stačí jen sestoupat k Edmundově nebo Divoké soutěsce a dopřát si projížďku na pramici. Krásné jsou i procházky romantickou přírodou přes lávky a skrz tunely podél řeky.

My se ale vydáme z Mezní Louky k rozcestníku Tři prameny. Odtud je to totiž už jen kousek k Pravčické bráně, která je právem považována za nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska. Je to největší přírodní skalní most v Evropě a neodmyslitelně k němu patří i výletní zámeček Sokolí hnízdo, ve kterém najdete muzeum národního parku a stylovou restauraci.

Návštěvníci mohou obdivovat krásu krajiny z okolních vyhlídek nebo posedět přímo pod tímto pískovcovým gigantem. Za pěkného počasí můžete dohlédnout až na Děčínský Sněžník.

Od Tří pramenů sjíždíme do Hřenska. Říká se mu brána do národního parku a jenejníže položenou obcí v Česku. A protože jsme u hranic s Německem, byla by škoda nezajet i k našim sousedům. Vyrazíme proto do obce Schmilka, kde si můžeme dát kávu v některé místní restauraci.

Děčínská lákadla

Na levý břeh Labe nás pak zaveze místní přívoz a dál si užíváme jízdu podél řeky až do Děčína. I tady je co obdivovat, navštívit můžeme děčínský zámek s Růžovou zahradou, zoo nebo vyhlídku Pastýřská stěna.

Děčínský zámek patří mezi nejvýraznější památky v severních Čechách. Můžete se těšit nejen na úchvatné pohledy na zámek samotný, ale také zajímavé prohlídky interiérů. Nezapomeňte ani na prohlídku přilehlé terasovité Růžové zahrady se salou terrenou ze 17. století s freskami od italského malíře Braggalia a na monumentální barokní konírnu.

Máte kondičku a nebojíte se výšek? Vyzkoušejte děčínskou via ferratu. Je známá jako Cesta do nebíčka a najdete ji v centru města na Pastýřské stěně. Mají tu také půjčovnu ferratových setů, kde dostanete všechno potřebné vybavení. Zajištěné zajímavé cesty pak nabízejí řadu možností, jak stěnu zdolat.

Romantická plavba



Když už jste v Českém Švýcarsku, byla by škoda nedopřát si příjemnou projížďku na pramici v Edmundově nebo Divoké soutěsce. Už jen samotná cesta sem stojí za to – projdete se romantickou přírodou přes lávky a skrz skalnaté tunely podél toku Kamenice obklopené z obou stran hradbou vysokých skal.



Při plavbě na pramici vám bude převozník vyprávět o historii soutěsek i okolních skalních útvarech, k tomu přidá i místní historky.