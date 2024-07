Středočeští celníci během čtyřdenních kontrol odhalili 167 případů porušení právních předpisů v podobě neuhrazeného dálničního poplatku. "Na pokutách za tento přestupek vybrali celníci od řidičů na místě 316 tisíc korun. Dva případy byly postoupeny a budou následně řešeny ve správním řízení. U třiadvaceti řidičů byly zjištěny evidované nedoplatky za dopravní přestupky v celkové výši dosahující 55 tisíc korun. Všichni řidiči dluh na místě uhradili, jelikož v opačném případě by jim dle zákona hrozilo odebrání registrační značky z jejich vozidla, a to do doby, než svůj dluh řádně uhradí," vysvětlila mluvčí.

Od začátku roku do června zaznamenali středočeští celníci 1533 případů porušení právních předpisů v podobě neuhrazení časového poplatku za užívání dálnic. Na pokutách za tento druh přestupku vybrali od řidičů na místě více než tři miliony korun. Průměrná pokuta se tak pohybuje kolem dvou tisíc korun.

"Středočeští celníci vybrali v prvním pololetí roku 2024 také od 808 účastníků silničního provozu evidované nedoplatky v souhrnné výši 1 864 986 korun. Dvaceti šesti dlužníkům odebrali z vozidla registrační značku, dokud svůj dluh ve výši 92 570 korun neuhradili," dodala Yvona Matějková.

Dálnice D6 je zpoplatněná pouze od Jenče do Krupé na Rakovnicku, čili po Kladensku, kde vede kolem Unhoště, Tuchlovic a Stochova, řidiči mít známku nemusí. Přesné informace o zpoplatněných úsecích na dálnici najdete na webu edalnice.cz.