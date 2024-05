Malé černé kůzle potrápilo strážníky. Na tísňové lince přijala Městská policie Kladno několik oznámení, že v centru města pobíhá černé kůzle. Ovšem pokaždé, když přijela hlídka na místo, nebylo zvíře už bylo jinde.

Strážníci odchytli černé kůzle v garáži. | Foto: MP Kladno

Poprvé hlídka vyjížděla do Huťské ulice. "V areálu domu oddechu pobíhalo, podle sdělení oznamovatele, černé kůzle. Strážníci, kteří vyjeli k odchytu, byli ale neúspěšní a mrštné zvířátko uteklo. Druhé oznámení přijal operátor o několik hodin později. To malého černého démona málem srazila řidička, která projížděla ulicí Dukelských hrdinů nedaleko veterinární kliniky," popsala nahánění kůzlete mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

Další pohyb kůzlátka nahlásil řidič autobusu s tím, že zvíře běhá po autobusovém nádraží a míří do Dvořákových sadů. "I tady se strážníkům uprchlíka nepodařilo dohonit. Když přijeli, kůzle bylo opět pryč," dodala Purkytová.

Čtvrté oznámení přijali strážníci krátce po půlnoci. Ostraha obchodního domu Central viděla zvíře běžet ulicí nahoru. Ani tentokrát se zvíře nepodařilo najít a odchytit.

Až páté oznámení vedlo k tomu, že malý černý démon byl strážníky dopaden. Jeho malé útěkové dobrodružství skončilo v garáži. "Na tísňovou linku kladenských strážníků oznámila obyvatelka domu, že jí do garážového stání v Kolmistrově ulici vběhlo malé černé kůzle. V garáži bylo zvíře strážníky odchyceno. Uprchlík putoval do služebního vozu a poté do odchytových kotců," uzavřela mluvčí.

Případný majitel, kterému kůzle uteklo, se může o přihlásit na služebně strážníků. Samozřejmostí je prokázání vlastnictví zvířete.