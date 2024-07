Pro předplatitele

Daniela Martinovská dnes 06:00

/VIDEO/ Trvá to zhruba třicet minut, ovšem své kolo pak budete mít chráněno už napořád. Forenzní značení kol spočívá v nanesení unikátní technologie mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA. Kolo bude zároveň opatřeno varovnou samolepkou, která už sama o sobě může případného zloděje odradit. Nechat si takto označit kolo může každý majitel jízdního kola starší patnácti let. Nejbližší termín je ve středu 24. července na služebně Městské policie Kladno na náměstí Starosty Pavla od 9 do 15 hodin.