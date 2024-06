Jako první o tom informoval iRozhlas. Kladenskému deníku potvrdil mluvčí České lékařské komory Michal Sojka, že prověřování je teprve na začátku. „Předání čili stížnost policie jsme dostali počátkem června. K prověření věc dostala centrální revizní komise, která vše posoudila. Stížnost byla přijata a zaevidována a dále předána na místně příslušnou komoru revizní komisi, která se tím bude zabývat,“ uvedl mluvčí České lékařské komory. Podle Sojky je zde několik aspektů, které je třeba prověřit. Cely proces může trvat i v řádu měsíců.

Podle informací Kladenského deníku lékařka nevěděla o tom, že se vrah léčil na psychiatrii, jelikož tuto informaci při žádosti o zbrojní průkaz jí žadatel zamlčel a stejně tak psychiatrovi pacient nesdělil, že by navštěvoval nějakého obvodního lékaře. Povinností specialisty je předání zdravotní dokumentace obvodnímu lékaři jen v případě, že zná jeho jméno. Podle ministerstva zdravotnictví lékař dále není ani povinnen pátrat po kompletních záznamech pacienta nebo cestou přes zdravotní pojišťovnu. Postih za to nehrozí.

Novinky.cz mimo to uvedly, že lékařka žadateli po standardním vyšetření potvrzení pro vydání zbrojního průkazu skupiny B a E vydala s podmínkou, že by měl nosit dioptrické brýle. Kladenský deník kontaktoval ve čtvrtek 20. června doktorku přímo v její ordinaci, ta se ale z pochopitelných důvodů odmítla vyjádřit. „Nezlobte se, nemohu vám podávat informace o svých pacientech,“ sdělila lékařka.

Policejní zásah v Hostouni. | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Obvodní doktorka ani psychiatr nejsou podle policie podezřelí ze spáchání trestného činu, což vyplývá i policejního spisu. „Postupem poskytovatele psychiatrické péče ani postupem lékaře vydávajícího lékařské osvědčení není dáno podezření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu,“ uvedli kriminalisté ve spisu, z něhož citovala MF Dnes.

Pokud by se přece jen prokázalo, že lékařka nějakým způsobem chybovala, hrozí jí podle Novinek důtka nebo pokuta až 20 tisíc korun. Jestliže vyhodnotí okresní lékařská komora prohřešek jako závažnější, je zde pokuta až 30 tisíc korun, podmínečné či úplné vyloučení z komory, a to v případě, že by porušila povinnost vykonávat své povolání odborně, eticky a podle zákona.

Co se týká čtyřiadvacetiletého vraha z Hostouně, ten uchovával v rodinném domě celkem osm legálně držených střelných zbraní, z toho dvě dlouhé a mimo to naistaloval 21. prosince v objektu těsně před vraždou svého otce i nástražný výbušný systém.

Jen puška, kterou zastřelil následně týž den na filozofické fakultě 14 lidí, byla v hodnotě přes 100 korun. Policie na základě balistické expertizy později prokázala, že týden před tím vraždil mladík i v Klánovickém lese, kde zastřelil 32 letého muže i s jeho dvouměsíční dcerou v kočárku.