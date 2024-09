Ministerstvo vnitra proto už vydalo i metodiku, jak v podobných případech postupovat. O tom, zda budou školy evakuovány, může podle ministerstva vnitra rozhodnout přímo zřizovatel, nikoli policie. V Kladně byly proto evakuovány v úterý ráno hned tři školy. Čtvrtá na poledne. Původně mělo jít jen o cvičení.

Jak potvrdil mluvčí Kladna Vít Heral, vedení města se k problematice postavilo následovně: „Školy postupují dle vydaných doporučení ministerstva školství a ministerstva vnitra, neprodleně byla informována Policie České republiky, podle níž relevance výhrůžek není vysoká. Dle všech dostupných informací není žádný důvod k nepřiměřeným obavám,“ sdělil Heral a doplnil: „Ve většině kladenských škol není přerušena výuka. K evakuaci zatím došlo na 1. ZŠ Amálská a Ukrajinská. V ZŠ Ukrajinská byla na úterý 10. září naplánována cvičná neohlášená evakuace budovy, pro kterou se vedení školy rozhodlo z preventivních důvodů, a to právě s ohledem na předchozí výhružné maily v jiných městech. O této možnosti (bez určení data) byli rodiče informování prostřednictvím školního informačního systému již v pátek 6. září. Vzhledem k dnešní skutečné výhružce se nakonec vedení školy rozhodlo ukončit výuku a z plánované cvičné se stala evakuace „ostrá“. Na základních školách ve Vodárenské ulici jsou žáci 5. až 9. tříd po dohodě s rodiči odesíláni domů, žáci od 1. do 4. ročníku bylifyzicky předánipouze rodičům nebo jimi určeným osobám,“ uzavřel mluvčí města.

Pochopitelně anonym komplikuje nepříjemně život mnoha rodičům i prarodičům, kteří sotva dorazili či dojeli do zaměstnání, museli se pro menší děti vzápětí vracet.

„Opravdu je to něco. Ráno jsem se v práci otočila a mazala pro vnučku na sedmičku základku do Vodárenské a kolem oběda pro vnuka, který chodí do základky v Ukrajinské, kam nakonec výhrůžný mail dorazil taky. Ráno ve Vodárenské jsem přebírala i dceru kamarádky, která se musela vrátit z práce z Prahy. Dívenka plakala, protože se těchto věcí bojí. Nechápu, že to nějakému vtipálkovi stojí za to takhle lidem znepříjemňovat život. Budeme proto všichni rádi, až ho dopadnou a dostane odpovídající trest,“ řekla Michaela Zachová z Kročehlav.