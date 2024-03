Kde všude se řidiči s měřícími strážníky mohou v nejbližších dnech potkat?

V úterý 5. března se městská policie zaměří na Švermov. Po sedmé hodině ranní bude měřit u základní školy ve Velvarské ulici. Později se přesunou na frekventovanou silnici 28. října, do jejíž jiné části se vrátí ještě odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

V pátek 8. března mohou řidiči hlídku potkat v Dubí. Od 7.15 budou měřit v Dubské ulici. Následně se přesunou do Unhošťské ulice, kde budou od 13 do 14 hodin. Později se přesunou blíže k centru do ulice J. Kociána. Tam budou dopravu kontrolovat do 15.15 hodin.

V úterý 12. března bude hlídka měřit v Rozdělově u základní školy v Brjanské ulici. Následně mohou řidiči strážníky vidět o kus dál v ulici U Stadionu, kde budou do čtvrt na deset. Od 13 hodiny se strážníci zaměří na okolí vysoké školy na Sítné.

Jen o kousek dál bude hlídka měřit ve čtvrtek 14. března. Řidiči by měli dát nohu z plynu mezi 7. a 8. hodinou v ulici Cyrila Boudy. Od 8.30 hodin se strážníci přesunou do ulice Sportovců.