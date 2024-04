Na to se ozval muž, který do té doby stál mlčky opodál a situaci jen pozoroval. "Muž ženu napomenul, aby přestala vyvádět a se strážníky začala spolupracovat. Na to již žena zareagovala, oblékla se a předložila hlídce svůj občanský průkaz," dodala Purkytová.

Strážníci ženu seznámili s tím, že se dopustila svým chováním přestupku. S právní kvalifikací a pokutou žena souhlasila, ovšem když šel strážník do služebního vozu vypsat pokutový blok, vše si rozmyslela a chtěla z místa odejít.

"V tom jí chtěla zabránit druhá hlídka. To ženu rozčílilo a zaútočila na strážníka, který stál nejblíže. Otevřenou dlaní ho udeřila vší silou do tváře. V tu chvíli druhý člen hlídky použil donucovací prostředky a ženě zabránil v dalším útoku. Strážníci jí svedli na zem a nasadili jí pouta," popsala další dění mluvčí.

Žena byla hlídkou seznámena s tím, že bude za opakované narušování veřejného pořádku, předvedena na nejbližší oddělení . Na služebně si policisté ženu převzali a její chování přehodnotili. Nyní je podezřelá ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě.