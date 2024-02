K vyšší opatrnosti nabádá i veterinář Jiří Kylies. „Čas od času se takové případy vyskytnout a o záchraně zvířete rozhoduje rychlé jednání. Ne vždy je pokus o záchranu zvířete úspěšný. Někdy vyvolá nástraha jen zvracení, ale nezřídka takové případy končí smrtí zvířete," uvedl veterinář.

Zemědělci, kteří vyrazili z Vítova ku Praze: Už jsme u zdi, hrajeme vabank

Pokud byl v nastražených uzeninách skutečně růžový lék proti bolesti, může podle jeho slov psa ohrozit a zvířeti může být velmi špatně. Přímo zemřít by ale nemělo. "Pokud je to něco růžového, často to bývá jed na krysy, a ten už dokáže zvíře usmrtit. V takovém případě podáváme vitamín K, pokud zvíře dokáže přežít první čtyři dny, tak se z toho většinou dostane. Jedy na hlodavce, případně traviči používaná látka karbofuran, který byl dříve používán jako pesticid, napadají v první řadě játra, a zvíře má dále vnitřní krvácení, to se objevuje krev ve stolici. Za dobu své dlouholeté praxe jsem se s podobnými otravami setkal. Někdy vícekrát do roka," doplnil Jiří Kylies.

Čas hraje velkou roli, jakmile má zvíře potíže, je třeba hned navštívit zvěrolékaře, který hned nasadí potřebné medikamenty jako protijed. "Jen tak je šance na záchranu," upozornil veterinář, který dodal, že i po jeho zákroku se už stalo, že zvíře nepřežilo. Bylo už zkrátka pozdě.

Policisté spěchali ve Slaném k případu, cestou na křižovatce u kostela nabourali

Naposledy řešili podobný případ policisté vloni v únoru Želevčicích, kde po požití podezřelých masových návnad uhynulo několik koček. Pachatele se ale odhalit nepodařilo. V případě jeho dopadení, prokázání spáchání trestného činu týrání zvířat a odsouzení, hrozí viníkovi vězení v řádu měsíců i let.