/VIDEO/ Kartou, kterou ztratil mladík na pěší zóně v ulici T. G. Masaryka na Kladně, zaplatila žena v prodejně v Žatci. Jak uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová, žena v kšiltovce řekla obsluze prodejny o tři krabičky cigaret, které zaplatila cizí kartou. Po chvíli se o to samé pokoušela znovu, ovšem při platbě už bylo nutné zadat PIN.

Do třetice to se stejnou kartou zkoušela jiná žena. "Asi po dvou hodinách, vstoupila do prodejny jiná žena, s růžovými vlasy, která si také chtěla koupit cigarety. I po ní požadoval terminál zadání PIN kódu, který však neznala a taktéž odešla z prodejny ven," popsala situaci mluvčí.

Poznáte některou z žen na videu?

| Video: Youtube

V této souvislosti policisté pátrají po totožnosti obou žen. Jsou podezřelé z neoprávněných plateb. "V případě, že ženy poznáváte nebo máte k nim jakékoliv poznatky, kontaktujte policisty na lince 158," vyzvala Michaela Richterová.

V případu byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kde je trestní sazba odnětím svobody ve výši až dvou let.