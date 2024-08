Případ se stal v sobotu 10. srpna po 20. hodině. Při kontrolní činnosti zjistila hlídka, že z lesní cesty vedoucí ze Švermova vyjelo i přes zákaz vjezdu auto. "Strážníci dali řidiči pokyn k zatavení. Ten však sešlápl plynový pedál a snažil se z místa ujet. Ve vozidle seděli tři muži. Lustrací registrační značky bylo zjištěno, že je evidovaná v databázi Policie České republiky jako odcizená. Hlídka strážníků vyjela za vozidlem, jehož řidič nerespektoval příkaz k zastavení," uvedla mluvčí Purkytová.

Řidič se snažil strážníkům ujet v úzkých uličkách Podprůhonu. "Odkud vyjel podél garáží a dětského hřiště do ulice Štechova, kde ohrozil posádku vozidla jedoucího po hlavní silnici. Rychlostí převyšující 80 kilometrů v hodině projel sídlištěm a v protisměru se vrátil zpět do Podprůhonu. To už o celé situaci byly informovány další hlídky kladenských strážníků a také Policie České republiky," dodala mluvčí.

V Bukovské ulici vozidlo náhle prudce zastavilo a z místa za řidičem vyběhl muž, který se dal na útěk. Řidič Octavie opět sešlápl plynový pedál a pokračoval v další jízdě. "Na to zareagoval řidič služebního vozu. Zastavil také a spolujezdec vyběhl za prchajícím mužem. Pomocí donucovacích prostředků ho zastavil. Řidič služebního auta pokračoval společně s ostatními hlídkami v pronásledování ujíždějícího řidiče," podotkla Purkytová.

close info Zdroj: MP Kladno zoom_in Automobilová honička začala v ulici Na Vyhaslém.

O několik chvil později se situace opakovala. "Auto znovu prudce zastavilo a vyběhl muž sedící na místě vedle řidiče a postavil se do cesty. Jeho úkolem bylo zdržet hlídky a poskytnout tak čas kumpánovi k tomu, aby ujel. Tento manévr však mužům nevyšel. Strážník poskakujícího muže objel a pokračoval dál v pronásledování ujíždějící octavie," okomentovala mluvčí městské policie.

Když ujíždějící vozidlo odbočilo na polní cestu vedoucí k parku u kladenského hřbitova, zmizelo na malou chvíli hlídkám z dohledu. Strážníci za křižovatkou zjistili, že řidič vozidlo opustil a ukryl se v porostu. "Proto byl na místo přivolán psovod se svým služebním psem. Na výzvu: Jménem zákona opusťte svůj úkryt, nebo bude použit služební pes řidič nezareagoval. Proto byl do pátrání nasazen pes Capo. Ten po krátké chvíli muže v trní a kopřivách dohledal a zadržel," řekla Alena Purkytová s tím, že lustrací bylo zjištěno, že řidič má zákaz řízení motorových vozidel až do roku 2027.

"Celý případ si převzali k dořešení policisté. Riskantní jízda piráta silnic se naštěstí obešla bez zranění a škody na majetku," uzavřela mluvčí.