Je to půl roku, co se v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy stal jeden z nejhrůznějších činů u nás. Zanedlouho potom, vypluly na povrh další informace, které střelce z fakulty spojili i s vraždou v Hostouni, kde zabil vlastního otce a dvojnásobnou vraždou v Klánovickém lese, kde o život přišel muž a dvouměsíční miminko. Jak to ale tedy přesně bylo?

V případě dvojnásobné vraždy v Klánovickém lese 15. prosince byl vrah, podle policejních dokumentů, ozbrojen samonabíjecí zbraní s tlumičem a zabil mladého tatínka s jeho dvouměsíční dcerou. O necelý týden později, 21. prosince, jeho řádění pokračovalo. I když podle serveru idnes.cz měla policie svědkyni, se kterou vrah mluvil o smrti a sama ho objednala na psychiatrii.

V osudný den, jen pár dní před Vánoci, zabil vrah ve svém domě, kde žil s rodinou, svého otce. Tomu prostřelil hlavu a krk. Následně se vydal do Prahy, zabíjet dál. Na základě vyšetřování se vrah vydal krátce po poledni autobusem do Prahy a rovnou zamířil do budovy fakulty, do které dorazil v 13:23.

Přímo v tuto chvíli byli policisté vysláni na stejné místo. Podle nich hledat sebevraha, i když v tu chvíli již věděli, o zavražděném otci pachatele.

Policisté prohledali budovu v dolních patrech a vyptávali se dalších, zda muže neviděli. Následně odešli do další budovy fakulty v Celetné ulici, kde měl mít vrah podle rozvrhu výuku.

Pieta za oběti střelce z Filozofické fakulty. | Video: Deník/Radek Cihla

Pět minut před třetí hodinou vyšel z pánských toalet ve čtvrtém patře fakulty v balistické vestě a začal střílet. Postupně se dostal i na ochoz budovy, ze kterého střílel po lidech venku mimo budovu.

Své řádění střelec ukončil po necelé půl hodině v 15:19, kdy se sám zastřelil brokovnicí.

Minutu po minutě, 21. prosince

Střelec si podle závěrů, udělal zbrojní průkaz v květnu loňského roku a potom si koupil osm zbraní a čtyři tlumiče.

12:26 Policisté ze Středočeského kraje začínají pátrat po mladém muži. Jeho kamarádka oznámila na tísňovou linku, že ji napsal sebevražednou sms zprávu a nereaguje na telefonáty.

12:47 V Hostouni na Kladensku je nalezen mrtvý muž a zároveň i zařízení, které vypadá jako nástražný výbušný systém.

Pietní průvod a objetí fildy. | Video: Deník/Eliška Stodolová

13:15 Po muži je vyhlášeno celostátní pátrání s tím, že zavraždil svého otce a odjíždí do Prahy zabít i sebe.

13:23 Vrah vstupuje do fakulty, v tu samou dobu jsou v místě i policisté. Museli se ale vzájemně minout.

14:22 Začíná evakuace budovy v Celetné ulici.

14:38 Vrahův telefon byl zaměřen v Pařížské ulici, která se nachází jen pár metrů od budovy na Palackého náměstí. Původně si policisté mysleli, že se zde stále pohybuje. On už byl ale hodinu v budově.

14:59 Policisté se dozvídají, že na fakultě se střílí. První hlídky doráží na místo za čtyři minuty.

15:04 Tajemnice fakulty se dotazuje na tísňové lince, jak varovat uvězněné studenty a pracovníky školy. Policie ji informuje, že je již na cestě.

15:11 Policisté zjišťují, že střelec se dostal na ochoz budovy a stříli na ulici.

15:20 Policie má informaci, že se vrah sám zastřelil.

16:56 Vyhlášený traumaplán je ukončen, místo střelby opouští poslední zraněný.

Sedmnáct obětí. Proč?

Policisté v současných dnech informují v případu poškozené a rodiny obětí. Podle spisu, který celý případ popisuje, vyšetřovatelé vyloučili, že by muž měl komplice nebo byl k činu od někoho navedený. Nejednalo se ani o mstu konkrétnímu člověku.

Netrpěl žádnou duševní poruchou

I přes fakt, že střelec v minulosti navštívil psychiatra, uvedla v dubnu letošního roku, v rámci zkoumání znalkyně v psychologii, státní zástupkyně Jana Murínová, že pachatel střelby na fakultě netrpět žádnou duševní poruchou.

Znalkyně zpracovává podle státní zástupkyně psychologický profil pachatele. Vedle kriminalistických postupů má pomoci k určení pachatelova motivu. „Jdeme hluboko do historie jeho života," řekla Murínová.

Podle vyšetřovatelů experti v psychologickém posudku,který si nechali vypracovat, napsali, že jeho osobnost se dá pojemnovat jako „schizoidní s narcistními a disociálními rysy a s velmi solidním IQ“. Podle znalců pro něj bylo, minimálně v posledním roce života, charakteristické dlouhodobé a silné nabuzení k vražedné činnosti.

Vyšetřovnání GIBS

Již od počátku policisté odmítali, že by tragédii mohli jakkoli zabránit nebo ji předejít. Zároveň vyzdvihovali profesionalitu zásahu.

Případem se kromě policistů a kriminalistů zabývala i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

„GIBS došla k závěru, že žádný z policistů či zaměstnanců Policie ČR není podezřelý ze spáchání trestného činu. Není tedy namístě zahájení úkonů trestního řízení a provádět prověřování konkrétních skutkových okolností," řekl ředitel GIBS Vít Hendrych.