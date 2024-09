Na policii podali trestní oznámení hned tři subjekty. Škody jsou do tisíců. Pomoci označit výtržníka by mohly kamerové záznamy, které policie již převzala. Jak potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová, události se staly minulý týden po půlnoci ze středy na 19. září. „Škody jsou předběžně vyčíslené na třicet tisíc korun. Zahájili jsme úkony trestního řízení. Případ řešíme jako poškození cizí věci,“ sdělila policistka.

„To, že se někdo autem prohání na fotbalovém hřišti ve vsi mi oznámil volající vzápětí po události. „Oznamovatel poté ještě tu noc předal vše policistům. Vzhledem k tomu, že se následně o víkendu konalo na hřišti fotbalové utkání, museli chlapi nakoupit bílý říční písek a zasypat vyjeté koleje v trávníku, aby se se mohlo hrát a nevznikly ještě větší škody,“ uvedla starostka Blevic Pavla Černá.

Fotbalové hřiště v Blevicích poškodil úmyslně svou zběsilou jízdou zatím neznámý pachatel | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Stejným způsobem řádil tutéž noc „rider“ i na fotbalovém hřišti v sousední Slatině. Tam navíc musel překonat zamčená vrata, která se mu podařilo vyháčkovat. Proč se pachatel soustředil na udržované sportovní pažity, je zatím neznámou.

Díky tomu, že slatinské hřiště nebylo po deštích rozmočené jako u sousedů, krátery po zběsilé jízdě zde spíše nezůstaly. Jen nepatrné. „I tak jsme také my vše oznámili na policii. Jelikož je náš sportovní areál, kde se nachází i dětské hřiště a mateřská škola pod kamerami, předali jsme vyšetřovatelům kamerové záznamy,“ potvrdil starosta Slatiny Pavel Vosyka.

Dva poškozené trávníky ovšem padouchovi nestačily. Mimo hřišť rozrejdoval i pastvinu pro koně. Ta se rozprostírá mezi oběma vesnicemi. „Kdy jsem zjistila, co se stalo, nevěřila jsem svým očím. Nechápu proč tohle někdo udělal. Prostě někdo vjel autem, asi teréňákem, do výběhu, vylámal kůly s elektrickým ohradníkem, který je místy nyní znehodnocený. Kromě toho musel řidič nebo řidička zapřáhnou za auto velkoobjemovou plastovou nádrž s kovovým podvozkem a odtáhl ji zhruba tři sta metrů na druhý konec pastviny, kde ji převrátil. Kovový podvozek od nádrže zmizel a stejně tak ventil na vodu. Pro mě je to naprosto nepochopitelné jednání. Kromě toho rozvalil a potrhal při svém řádění látkový přístřešek pro koně. Neumím si představit, kdyby tam koníci byli. To vůbec nechci domyslet,“ řekla poškozená chovatelka Martina Jansová. Společně se svým přítelem Stanislavem Křečkem tak nejprve napravili alespoň částečně vzniklé škody a rovněž podali trestní oznámení na neznámého pachatele na policejním oddělení ve Švermově.

„Ten člověk se musel chovat jako šílenec. Kdyby tam byli koně – maďarský polokrevník Kalandor a německý teplokrevník Tiberius, mohl to být jejich konec. Důvod jeho řádění je pro nás nepochopitelný,“ konstatuje chovatelka, která své škody předběžně vyčíslila zhruba na deset tisíc korun.

„Po vsi kolují informace o tom, že by případ mohl mít na svědomí dokonce někdo z místních. Pochopitelně nikoho označit nemůžeme, dokud to nevyšetří policie a nepředloží nezvratné důkazy, přesto jisté indicie vedou ke konkrétní osobě. Proč to ten člověk udělal, jestli z nenávisti, závisti nebo jen z dlouhé chvíle, nikdo netuší. Pevně věřím, že se to dozvíme a nemine ho odpovídající trest,“ uzavřela Martina Jansová.