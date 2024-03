Kvůli tomu, že zraněný pětapadesátiletý muž nemá svědka pondělního incidentu, pouze jeho matka tvrdí, že podezřelého mladšího souseda viděla ve tmě utíkat z místa činu, je vše v rovině tvrzení. Údajný agresor napadení popírá a na místě činu prý vůbec nebyl. Stejně tak nemá rodina zraněného důkazy, že by jim někdo ze sousedství vzduchovkou střílel kočky a nebo nabádal fenu k tomu, aby kočky zakousla. Nicméně ještě i v čase naší úterní návštěvy jedna mrtvá černobílá kočka se zjevně proděravělými útrobami ležela v trávě před domem údajného agresora.

„Můj přítel je v práci, ale v pondělí večer byl doma. V čase, který uvádí soused, jsem akorát podávala večeři. Dokonce jsme se divili, proč jsou před domem majáky a proč sem jede záchranka. Odmítáme i to, že bychom sousedovi někdy vyhrožovali. Kočky mu nestřílíme. Z jeho strany ale padají takové nadávky, že i děti musím odvádět, aby to neslyšely. Vzduchovku můj partner vlastní, ale vždy s dětmi střílejí pouze do terče,“ konstatuje přítelkyně souseda.

„Co se týká naší feny, tu máme na svém pozemku zabezpečenou a ostatní chovatelé by měli dělat totéž. Na nás svádí soused kde co, ale my jsme si kočky nepořídili a nechceme, aby k nám chodily. A už vůbec se nám nelíbí, že na naši zahradu míří sousedova kamera. Máme tři děti, které si zde hrají a v létě se koupou v bazénu. Bazén jsme museli kvůli tomu přestěhovat,“ konstatuje mladá žena, která na druhé straně nevylučuje, že by jejich fena při venčení navolno v polích nikdy žádnou koučku neulovila.

To, že by kamera děti sousedů sledovala nebo dokonce natáčela, ale zraněný muž popírá s tím, že je zařízení mimo provoz. „Jejich děti nesleduji, ani nenatáčím. Kamera je vypnutá. Ale jsem přesvědčený o tom, že soused sleduje a natáčí mě. Jejich dvě kamery vidí až k nám, že jsem si musel na plot natáhnout neprůhlednou textilii. Nejednou ho bylo ze zahrady slyšet, že ně mě pošle psa,“ tvrdí napadený muž.

Tvrzení doplňuje mužova matka. „Bydlím tu přes padesát let a ráda už bych měla na stáří klid. Nechci mít s nikým konflikt, ale i já slyším nadávky a výhružky přes plot a je pravda, že za posledních několik let, co tu bydlí noví sousedé, jsem našla mnoho našich mrtvých koček, které buď někdo zastřelil, zakousl je pes a nebo přejelo auto. Pokaždé kočku vypiplám od kotěte a pak je po ní,“ konstatuje důchodkyně.

Kdo kočky usmrcuje a má jejich životy na svědomí, neví ani vedení obce. Také starostka Hobšovic Jitka Jeřábková se setkává tu a tam s informacemi, že nějací psi v Křovicích občas utečou a něco zakousnou. „Jedná se podle všeho o psy jednoho z našich obyvatel, který ovšem nemá se sporem dvou výše zmiňovaných nic společného, ale že by je vypouštěl se zlým úmyslem, to mi není známo,“ uzavřela starostka.