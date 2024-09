Na sociálních sítích kolují od konce srpna nejrůznější nabídky prodeje vstupenek na sobotní program Dnů města Kladna. Ty začínají už v pátek 6. září a trvají až do neděle 8. září. Vstupenky je nutní mít pouze na sobotní program, páteční a nedělní akce je zdarma.

Nabídky plní především kladenské facebookové skupiny. Objevují se předražené vstupenky či podvodníci v následné komunikaci lákají ze zájemců údaje k online bankovnictví.

Ze situace už si Kladeňáci dělají srandu, například předělaným obrázkem, na kterém herec Roman Skamene ze známého filmu Bony a klid nabízí místo bonů vstupenky na Dny města Kladna.

Jak uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová, přímo na policii se kvůli podvodu s prodejem vstupenek zatím nikdo neobrátil. "V žádném případě nesdělujte k vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví," nabádá případné zájemce o koupi vstupenky.

Jak se bránit internetovým podvodníkům:

Nikdy nikomu nesdělujte, a ani nepřeposílejte, bezpečnostní autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy

Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu

Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače

Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví

Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje

Aktualizovat software, antivirový program, firewall

Během, nebo po podezřelé komunikaci, si zaznamenejte údaje, které vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)