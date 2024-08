„Uchráněny byly hodnoty ze deset milionů korun. Na místě zasahovali hasiči celou noc a dohašovali až do čtvrté hodiny ranní. Poté celé dopoledne prováděli dohled. Na statku se vystřídalo celkem sedm profesionálních jednotek hasičů v dýchací technice a 10 jednotek dobrovolných hasičů. Zásah byl ukončen v pátek okolo poledne. Majiteli byla následně nařízena čtyřiadvacetihodinová dohlídka,“ doplnil mluvčí.

Příčiny vzniku požáru jsou nadále v šetření. Případ si převzali kriminalisté. Na místo dorazili i speciálně vycvičení policejní psi určení na vyhledávání akcelerantů hoření. „Vyšetřování pokračuje. Kriminalisté v současné době pracují se všemi vyšetřovacími verzemi, jak k požáru mohlo dojít. Příčinou mohla být technická závada, nedbalostní jednání nebo úmysl. Budou zpracovány znalecké posudky a policisté prošetří veškeré okolnosti požáru,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Vyšetřování podobných událostí trvá zpravidla v řádu týdnů až měsíců.

Jak zjistil Kladenský deník na místě události, vyhořelé hospodářské stavení je někdejší selský grunt, jenž je spolu s dalšími dvěma v areálu jednou z nejcennějších a nejstarších staveb v obci. Historie požárem poničeného statku č.p. 32 sahá podle dostupných pramenů do 17. století. Další stavení č.p. 2, ohněm nezasažené, je o sto let mladší. O nejstarší usedlosti č.p. 1 v sousedství existují záznamy dokonce ze 16. století. Statek se nachází před hlavní branou a plamenů byl rovněž ušetřen.

close info Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová zoom_in Proč začal statek hořet, kriminalisté zjišťují. Škody jsou okolo šesti milionů korun.

Celkem tři selské dvory kdysi obhospodařovaly rody Bendových, Kautských, Koulových a Zimových. Budova, kterou pohltily plameny, je dnes v rukou soukromého majitele. „Statek jsem koupil v dezolátním stavu před deseti lety a po celou dobu ho pod přísným dohledem památkářů rekonstruuji. Jsme místní, ale bydlíme s rodinou na jiném místě v obci. Co se stalo, netuším, čekám na závěry vyšetřování. To, že mi hoří střecha, jsem se dozvěděl ve čtvrtek večer od lidí a jel na místo. Je to velká ztráta, ale pro mě je důležité, že se nikomu nic nestalo,“ potvrdil majitel statku.

Podle jeho slov není dosud objekt zkoulaudovaný ani pojištěný, tudíž neočekává, že by se dočkal finanční náhrady. Další stavby, které sídlí ve stejném dvoře, byly díky včasnému zásahu hasičů uchráněny. „Vracel jsem se z chaty, když mi volali lidé, že mi hoří statek. Naštěstí se u nás nic nestalo. V areálu mám také nájemníky a i ti zůstali uchráněni,“ potvrdil muž ze statku č.p. 2.

První písemná zmínka o vesnici Honice pochází z roku 1283. Podle slánského historika Libora Dobnera pochází první zmínka o vsi z roku 1088, kdy byla majetkem vyšehradské kapituly. Ve středověku se vesnice nazývala Hojnice. K majitelům obce patřili vladykové z Honic, ze Svojkova, z Kolovrat a rod Clam Martiniců. Do poloviny 16. století byla rozdělena na dvě části, které roku 1560 spojil Jan Bořita z Martinic a připojil je ke smečenskému panství. V držení rodu Martiniců zůstala ves až do poloviny 19. století. Na počátku 20. století byla vesnice připojena ke Stochovu.