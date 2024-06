Jak zjistil Kladenský deník v úterý odpoledne v Ráji na místě činu od příbuzných přepadeného muže, osmaosmdesátiletému důchodci vypadly pojistky a v domě přestala jít elektřina. Jelikož senior ještě ani hodinu po pondělní půlnoci nespal, šel zdroj elektřiny nahodit do dřevěné rozvodné skříně, která je na zápraží před vchodovými dveřmi do domu.

„Podle toho, co nám tatínek řekl, šel nahodit pojistky a vrátil se domů. Elektřina ale vypadla opakovaně, proto se k rozvodné skříni vrátil a vše znovu nahodil. V tu chvíli ho už sledoval pachatel, který ho s nějakým předmětem v ruce napadl a došlo k zápasu. Zranění naštěstí nejsou vážná. Tatínek byl v šoku a když se probral, běžel pro souseda, který mu přivolal pomoc,“ popsala příbuzná muže.

Vzhledem k tomu, že podobná podivná událost se stala zhruba o hodinu a půl později v bytovém domě v Mírové ulici, který je od sídliště V Ráji vzdálený zhruba dva kilometry, je možné, že neznámý pachatel nebo pachatelé se pohybovali ve stejnou noc i jinde.

„Okolo půl druhé mě vzbudil podivný hluk na chodbě, když jsem se podívala kukátkem, byla všude tma a po chodbě chodily nějaké osoby s baterkami. Měla jsem strach, tak jsem napsala sousedce, co se děje. Nechtěla jsem dělat paniku a volat hned policisty. I tak je to divné, protože normálně by se na chodbě rozsvítila fotobuňka. Patrně vypadly pojistky. Hned ráno jsem proto volala předsedovi společenství vlastníků, aby na kamerách zjistil co se stalo. V době události ale záznam chybí," řekla Kladenskému deníku nájemnice Petra z bytového domu v Mírové ulici, který má průchozí sklepy pro tři vchody. Jak potvrdila Kladenskému deníku, osvětlení v domě začalo vypadávat i v úterý v noci.

"Tentokrát už jsem měla vážné obavy a přivolala strážníky, kterým přijeli na pomoc i policisté. Prošli kolem půlnoci celý dům nahoru a dolů a nikoho nenašli, tak se možná skutečně jednalo o technickou závadu na osvětlení," uzavřela nájemnice.