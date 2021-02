Milerův ateliér, který byl uveden do provozu vloni v červnu, byl u příležitosti 100. výročí doplněn dalšími osobními předměty výtvarníka, které věnovala Kladnu jeho manželka Emílie. Nechybí ani dřevěný koráb, který stával na parapetu jeho okna.

Součástí pondělní vzpomínkové akce, které se kvůli covid omezením mohli zúčastnit pouze příbuzní výtvarníka, nechyběla manželka Emílie, sestra Blanka Ledrová a dcera Kateřina Miler, byl i křest katalogu - Zdeněk Miler (nejen) Krtek. Čtenář se může v publikaci dočíst, jak autor postavu Krtka utvářel. Název knihy navíc připomíná i skutečnost, že Zdeněk Miler byl autorem také dalších děl, nejen Krtka. V expozici je promítán i dokument Pavly Slancové Mraky Zdeňka Milera.

Protože uplynulo také rovných deset let od chvíle, kdy se figurka Krtka podívala do vesmíru na palubě raketoplánu Endeavour (let STS-134), kam malého Krtka vzal s sebou na vesmírnou misi americký astronaut s vazbou na Českou republiku Andrew Jay Feustel, na slavnostním setkání nechyběl ani zástupce Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

V Kladenském zámku nechybí v dalších prostorách dále ani dílo manželky Emílie a tvorba dcery Kateřiny, které jsou rovněž výtvarnice. Vše bude veřejnosti přístupné, až to pandemická situace dovolí.