/FOTOGALERIE/ Benefiční koncert na pomoc obyvatelům z paneláku v Americké ulici v Kladně, který vyhořel 25. února nad ránem, se uskutečnil v kladenském divadle. Od 16 do 22 hodin se na pódium předvedla celá plejáda umělců. Ať už profesionálové nebo soubory základní umělecké školy. Každý, kdo přišel a zaplatil vstupné, nelitoval a ještě tím přispěl k dobré věci.

Benefiční koncert pro Americkou byl plný hvězd. | Foto: Marek Procházka

Na jevišti se kromě dětských zpěváků vystřídali: All Right Band, The Beatles Revival, Karel Kahovec, kladenský písničkář Josef Fousek, Johny, The Blues Q, kapela Žampion nebo herci z městského divadla. Speciálním hostem byla Olga Lounová. Všichni koncertovali bez nároku na honorář.