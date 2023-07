Fantastický areál Přírodního divadla Doksy přivítal příznivce legendární „zábafkové“ kapely Brutus

Legendární kapela Brutus bavila v Doksech | Foto: Bohumil Kučera

Téměř čtyři stovky příznivců kapely všech generací si páteční letní podvečer a poctivý více jak tříhodinový koncert Brutusu užily, fortelně. Prohlédněte si fotogalerii a krátkou videosekvenci. Je vidět, že atmosféra byla výborná. I přes fakt, že termín koncertu vyšel na Doksy ne úplně ideální.

Prodloužený víkend svátečního a prvního prázdninového týdne mnoho potenciálních návštěvníků odlákal na chaty, chalupy či dovolené. Ti, co na koncert dorazili to měli, jak se říká „na pohodu“ a i díky výbornému počasí i místu konání to byla opravdu parádní akce.

Možná krátce ke kapele Brutus.

Vznik kultovního Brutusu, legendy českého tancovačkového bigbítu, začíná už v roce 1966 s názvem Mandragora, úplně původně se skupina měla snad jmenovat Smolaři, na tom se však členové kapely nakonec neshodli. Jak tomu bývalo v dobách totalitních název skupiny se občasně měnil, to aby kapela mohla vůbec vystupovat. Pamatujeme tedy název Elektronic(k), pak opět na na čas Brutus, po zákazu následoval název Kyklop a od roku 1989 se jméno konečně vrátilo na oblíbený Brutus.

Ikonickou postavou kapely je od roku 1974 klávesista Alexander "Sáša" Pleska s originální bílou kšiltovkou, prošedivělým plnovousem a šibalským úsměvem, který na dívky a ženy všech věkových kategorií zabírá dodnes. Během let prošla sestavou celá plejáda muzikantů a zpěváků, necelých 5 desítek! Třebas i dva členové kapely Beatles Revival Zbyněk a Luděk Maulisové. Na aktuálním koncertním dění Brutusů se podílí 11 hudebníků s podporou 4 dalších členů v zázemí.

A hraje jim to parádně, desetitisíce koncertů, chuť a láska k rock´n´rollu, to prostě musí fungovat!

Zdroj: Bohumil Kučera

Tak tomu bylo i na Doksech, kde skupina bavila ve složení: Sáša Pleska - klávesy, zpěv, recitace, tanec, Vláďa Hasal - zpěv, Honza Prokop - zpěv, Honza Nový - saxofony, Václav Trlica - kytara, Milan Křížanovský - baskytara, zpěv a Pavel Fišar - bicí. První tóny zazněly po osmé večerní. To ještě bylo světlo, tak na parket vyrazili skalňáci. Postupně se ale s přibývající tmou a po nápojovém dopingu parket zaplnil a dobrá nálada gradovala. Na parketu jsme mohli zahlédnout například i vícemistra Evropy Jana Suchopárka, fotbaloví znalci jistě ví. Kapela návštěvníkům poskytla poctivý tříhodinový koncert k tanci i poslechu, tak jak je jejím zvykem. Sáša Pleska v závěru tradičně sdělil několik osvědčených životních mouder a například i vyzdvihl výhody papírového cestovného plánu (v šupleti vydrží až 2000 let) oproti elektronické verzi, závislé na zranitelných točících se serverech. No, ti kdo znají Brutusy a Sášu Plesku, tak ví.

Závěrem ještě k Přírodnímu divadlu Doksy.

Je to areálek opravdu krásný (stejně jako povedená sportoviště v jeho bezprostřední blízkosti) a jeho návštěvu můžeme jen doporučit. Třebas již za měsíc při koncertu Anety Langerové, koná se 11. srpna 2023 od 20:30. Na září je v plánu koncert Beatles Revival.

Bohumil Kučera