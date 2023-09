Brutus a vinotéka Sýpka a Únětiský pivovar, tak to je na pohodu!

Legendární Brutus potěšil v Buštěhradu před Sýpkou | Foto: Bohumil Kučera

Stejně jako vloni i letos byl plácek před oblíbenou vinotékou Sýpka byl plný fanoušků. A kdyby celý podvečer nestrašilo potenciální návštěvníky deštivé počasí, mohlo být ještě plněji. Naštěstí v době koncertu a zábavy se počasí umoudřilo a v půl desáté začalo přestavení. Nutno podotknout, že skupina dorazila ze Žatce, kde již jeden koncert absolvovala, proto ta „pozdní hodinka“. Když už to zmiňujeme, jako se říká „klobouk dolů“, v Buštěhradu se končilo dlouho po půlnoci a vše proběhlo ve vysokém tempu, jak to je u Brutusu zvykem. K dobré náladě samozřejmě přispěla i možnost dát si kvalitní vínko v Sýpce či si dát opravdu dobré pivko z Únětického pivovaru.

Historie kultovního Brutusu začíná už v roce 1966, tehdy se základ kapely prezentoval pod názvem Mandragora (úplně původně se skupina měla podle dohadů jmenovat Smolaři, na tom se však hudebníci nakonec neshodli). Název se ale ve složité totalitní době měnil, a to kvůli tomu, aby kapela mohla vystupovat. V té době se jmenovala Elektronic, pak opět na chvíli Brutus, následoval název Kyklop a od roku 1989 se jméno konečně ustálilo na Brutus.

Výraznou tváří kapely je od roku 1974 klávesista Alexander "Saša" Pleska s nepřehlédnutelnou bílou kšiltovkou, prošedivělým plnovousem a šibalským úsměvem, který na ženy zabírá dodnes, i tohle jsme si v Buštěhradu ověřili.

Zdroj: Bohumil Kučera

No a kdo by si chtěl dát repete, již v sobotu 9. září 2023 se kapela představí ve své domovině, v Rakovníku v areálu koupaliště „Na Tyršáku“. A tam to je vždy obrovský mazec.

No a věříme, že za rok, s koncem prázdnin si na Buštěhrad a Sýpku kapela najde opět ve svém nabitém programu místo, to už budeme hovořit o tradici!

Autor: Bohumil Kučera