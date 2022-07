Publikum se skvěle bavilo a svým tancem to dalo patřičně najevo přímo pod pódiem. Stálice české hudební scény, kterou kapela Buty se svým frontmanem Radkem Patrňákem bezesporu je, nenechala nikoho na pochybách, že hudebníkům energie neubývá ani s přibývajícími léty.

Zdroj: Jitka Krňanská

Ze středních Čech se Buty v sobotu přesunou do Podkrkonoší do Kempu Pecka, kde to rozbalí v rámci tamního letního country festivalu.

Vyznavači kvalitní muziky se mohou těšit na další kapelu na Mayrovce už příští neděli 7. srpna. Od 19 hodin zde vystoupí v poněkud poklidnějším rytmu Bratři Ebenové. Hudebním fajnšmekrům jistě přijdou k chuti jejich dodnes neokoralé Chlebíčky nebo třeba Tichá domácnost. Vstupné je 450 korun.