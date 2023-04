Dalším problémem je, že ubývá i počet účastníků a mladí se k této tradiční hře na Kladensku zrovna nehrnou. „Mladší ročníky pod 25 let jí ani neznají,“ upozorňuje prezident klubu Pavel Hauptman.

Je za vámi 39. ročník Národního mistrovství v lóře. Jaký byl?

Složitý. Náš dlouhodobý hlavní sponzor pivovar Krušovice nám tři týdny před konáním akce oznámil, že letos do toho s námi nepůjde. Měli jsme velký problém, jak mistrovství uspořádat, kde na něj sehnat dostatek prostředků, aby zůstala úroveň, na kterou byli soutěžící v minulých ročnících zvyklí.

Určitě se jednalo o velkou komplikaci. Jak se vám povedlo jí takhle rychle vyřešit?

Vstříc nám hlavně vyšel Dům kultury, který nám snížil nájem sálu na úplné minimum, který jsme byli schopni zaplatit z prostředků za přihlášení.

Podívejte se: Kladenský kulturák hostil 39. ročník Národního mistrovství v lóře

Příští rok vás čeká jubilejní 40. ročník, který bude ve vaší režii poslední. Jednalo se o dopředu plánovaný a avizovaný konec?

O čtyřicátém ročníku se mluvilo přibližně pět let nazpátek. Výpověď od Krušovic nás v tom jenom upevnila. Chceme aby ten příští a poslední náš, který budeme pořádat, měl pěknou úroveň a budeme jednat s nějakými pivovary. Lóra se hraje převážně v restauracích, tak by mohla být zájmovým objektem pro pivovary. Jako jsme dělali reklamu Krušovicím, tak bychom se rádi domluvili s jiným pivovarem, který by do toho s námi šel.

Kdy ho začnete hledat?

Od května začneme jednat. Uvidíme, kam se posuneme. Dál nám zůstává vstřícný Dům kultury, který nám zase řekl, že pokud nám poteče do bot, tak je ochotný s námi jít do částečného sponzorství za náklady sálu.

Chystáte velkolepou rozlučku?

Chtěli bychom, ale v tuto chvíli nemůžu nic říct. Zatím jsme na tom nezačali pracovat. Uvidíme, jaké budou možnosti a co se nechá k tomu vymyslet. Během uplynulých 39 let jsme udělali tolik různých zájmových a vtipných úniků. Nevím, jestli budeme schopni na jubilejní výročí něco vymyslet.

Co bude dál?

Děláme i jiné věci. Pomalu utíkáme do akcí, které jsou poplatné našemu věku.

Bude příští rok i konec s Národním mistrovstvím v lóře, nebo bude dál pokračovat?

Pokud seženeme někoho, kdo by ho chtěl po nás dál pořádat, tak mu rádi předáme zkušenosti i materiál, který jsme za ta léta připravili a nashromáždili. Rádi mu vlastním výkonem pomůžeme. Nechceme se ale starat o nájem, o ceny, popularitu, protože tohle všechno jsou věci, které jsme si zažili a máme jich dost.

S čím vším by měl konkrétní nástupce počítat, že vezme na svá bedra?

Zajistit peníze na sál, pokud sežene kolem sedmdesáti týmů a podaří se mu získat i popularitu. Bavili jsme s několika zájemci. I oni ale upozorňují na problém, že mladší ročníky pod 25 let pomalu ani lóru neznají. Pořád se pohybujeme někde ve vyšším věku, který spíš ubývá, než přibývá.

Potenciální nástupci tedy jsou, ale nehrnou se do toho, že?

Jenom se ozvali a řekli, že by o tom měli možná zájem, nicméně ale že si musí celou záležitost promyslet a s námi si pak budou chtít popovídat.

Podívejte se: Čtenář zachytil vyhrocenou situaci před zápasem Sparty se Slávií

Zároveň se smířit s tím, že zlaté časy lóry, kdy hrálo na mistrovství 100 a více týmů jsou pryč. Jak berete letošní počet 74 družstev?

Jako takový střed možností. Ročníky, které s námi chodily 20, 25 let, pomalu vymírají. Vyloženě mladíků se sem tolik nežene. Jak byla lóra oblíbená kdysi, tak teď už tolik ne, což je dané asi i tím, že i do hospod chodí méně lidí a i vývojem společnosti.

Jaká by musela být hranice, kdyby už nemělo cenu pořádat mistrovství v Domě kultury?

Hranice je mezi 50 až 60 týmy.

Když už nebudete mít pořádání na starosti. Přijdete si zahrát?

Určitě a rádi! Jak mohla hrát jenom vždy část z nás, tak určitě postavíme tým a budeme hrát. Jak se nám za 40 let ani jednou vyhrát, tak třeba zvítězíme, když tomu nebudeme šéfovat.