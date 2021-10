„Mezinárodní den seniorů se každoročně slaví za účelem zvyšování povědomí o problémech, které mají vliv na seniory, jako je stárnutí a zneužívání seniorů. Je to ale také den, kdy si lidé váží přínosů, které senioři společnosti přinášejí,“ řekl kladenský primátor Milan Volf. Sobotní podvečer i čtyřhodinový koncert si všichni velmi užili.

/VIDEO/ Město Kladno a primátor Milan Volf pozvali do kladenského kulturního domu první říjnovou sobotu dříve narozené k oslavě Dne seniorů. Úžasná atmosféra a nabitý kulturák byly tak skvělou tečkou za uplynulým létem i lockdowny kvůli pandemii koronaviru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.