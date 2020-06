Uslyšíme i mladé středočeské skupiny, které excelovaly v letošním ročníku soutěže Skutečná liga. Návštěvníky čeká víkend plný skvělé muziky, rodinná zóna i adrenalinové sporty. Vystoupí více než 20 kapel z Čech a jedna zahraniční. Kompletní program je k dispozice na webu mestokladno.cz a samozřejmě i v časopisech Kladno a Kladno žije!

„Přípravy festivalu velikosti Dnů Města Kladna zaberou minimálně rok. Již od ledna byl zajištěný program i technické zázemí akce a najednou bylo vše vzhůru nohama. Kvůli vládním opatřením bylo letos nesmírně složité odhadnout, jak se bude situace vyvíjet a jestli vůbec nějaký festival budeme moci uspořádat. Nakonec jsme se rozhodli, že Dny Města Kladna v podobě, jak je známe, odložíme na příští rok, protože není nic důležitějšího než zdraví lidí, informoval primátor Kladna Dan Jiránek.

„Nechtěl jsem se zkrátka smířit s pomyšlením, že kultura na Kladně letos nebude kvůli koronaviru. V březnu jsme rozjeli náš dosud největší online projekt s názvem Kladno žije on-line a potěšil nás velký zájem, kde jen u video příspěvků překročil počet shlédnutí úctyhodných 200 tisíc za dva měsíce. Ve stejné době jsme začali realizovat plán na menší festival v centru města. Nebylo to vůbec jednoduché pracovat s vědomím, že cokoli zařídíme, se může zase změnit nebo dokonce zrušit. Jsem moc rád, že se týmu oddělení kultury podařilo připravit za tak krátkou dobu s omezeným rozpočtem, troufnu si říci… tak skvělý festival,“ řekl Filip Zoubek, oddělení kultury magistrátu.

„Dalším důvodem změny jsou také finance, úsporná opatření se samozřejmě dotkla i kultury. Sletiště, kde se Dny Města Kladna konají, je primárně sportovním areálem a pro potřeby festivalu je nutné zajistit řadu úprav a velmi nákladné technické zázemí. Obří LED obrazovky, které napájejí výkonné elektrické agregáty. Bylo nutné zakrývat běžecké tartany i doskočiště, postavit příjezdovou cestu, dovezenou až z Německa, aby se nepoškodil atletický ovál ani trávníky. Většina těchto nákladů letos odpadá, stejně jako honoráře největších hvězd,“ dodal Jiránek.

„Budou to tři dny "nadupané" zábavou pro celou rodinu, jak jsme byli zvyklí na Dnech města Kladna, jen v menším rozsahu a s důrazem na bezpečnost návštěvníků podle aktuálního vývoje situace. Hlavní podium vyroste na náměstí Starosty Pavla před radnicí. Velkolepá bude i druhá scéna v zámecké zahradě. Před budovou "Josífky" bude velká U rampa a parkurové překážky, podél zámecké zdi v Zádušní ulicí až u velkého parkoviště najdete "Family zónu" a pouťové atrakce,“ doplnil Filip Zoubek.

Přestože hlavní program poběží od pátku do neděle 4. - 6. září, začne vlastně už o týden dříve. V sobotu 29. srpna se uskuteční velký koncert Prague Koncert Phiharmonica "Viva la Vida" v zámecké zahradě. Bude to neobyčejný zážitek, spojení orchestru a velkoplošné projekce. Zazní zde populární melodie od klasických autorů jako je Mozart a Beethoven až po orchestrální aranže písní Simona a Garfunkela, Johna Lennona či hudba ze slavných filmů.

Hlavní program začíná v pátek 4. září večer a letos bude o něco "rockovější", než v minulých letech. Zahrají Doctor Victor, prý nejdivočejší rockeři ve střední Evropě, kteří vystupují převážně v zahraničí a hráli dokonce jako předkapela legendárních AC/DC. Dále nás roztančí kapely Wohnout a Mig 21. Na zahradní scéně, po dlouhé době uvidíme naživo místní kapelu Lipany a finalistu soutěže Skutečná liga, skupinu Bikini.

Sobota bude žánrově pestrá. Přijede například vítězka soutěže The Voice Annamáriu d’Almeida s kapelou The Brownies nebo Vanua 2, tedy pop-rockové spojení bývalých členů skupiny Blue Effect a zpěváka Yannicka Tevi, který pochází z ostrova Vanuatu. Dále vystoupí kapela MYDY, dříve známá pod názvem Mydy Rabicad a další.

„Rád bych zdůraznil koncert oblíbené bigbítové kapely All Right Band k jejímu patnáctiletému výročí, na který si muzikanti pozvali i hosty. A jako hlavní hvězdu večera mohu doporučit skvělou maďarskou kapelu Paddy and The Rats, která hraje irský/keltský punk-rock,“ dodává Filip Zoubek.

Zapojí se i mladí místní umělci, třeba objev loňského léta Bára Líbová nebo talentovaný muzikant Jaroslav Tauber.

Neděle bude zaměřená na mladší věkovou skupinu. Program zahájí český rapper Paulie Garand. Pěkným zážitkem bude i dvojkoncert Voxela s kapelou + Pokáčem. Program uzavře zpěvačka Olga Lounová. Na vedlejší scéně zahraje americké country kapela Eddie Edward & Friends a další.

„Kvůli koronavirovým bezpečnostním opatřením jsme museli přepracovat původně plánovaný nedělní program pro seniory, kteří jsou navzdory všem uvolněním nadále rizikovou skupinou. Je nám to líto, ale ochranu zdraví seniorů je potřeba brát vážně. Ale ani kladenští senioři nepřijdou letos zkrátka. Plánujeme taneční zábavy pro seniory na podzim, pokud nám to situace umožní,“ doplňuje plány Zoubek.

Nebude chybět soutěž o nejoriginálnější foto o atraktivní ceny, nedělní autogramiáda kladenských Rytířů s dražbou podepsaných dresů, ani stánky s občerstvením. Na parkovišti v Zádušní ulici naproti zámecké zahradě bude v sobotu a neděli rodinná zóna s tradičními atrakcemi, jako jsou skákací hrady, volnočasové aktivity nebo soutěže se stanovišti o dětské ceny. Před „Josífkou“ vedle zámku otevřeme adrenalinovou zónu pro všechny, kteří mají rádi BMX, koloběžky, skateboarding atd. Bude tam u-rampa či dovednostní parkurová dráha.

Součástí doprovodného programu festivalu je v sobotu 5. září také Den otevřených dveří v Městském divadle Kladno, jehož vlastní program najdou zájemci včas na webu divadla. Zajímavou novinkou je, že po skončení hudebního programu v zahradě zámku a na náměstí před radnicí budou v pátek i v sobotu pro ty, kterým se ještě nebude chtít domů, hudební afterparty v klubech Dundee Jam a Auto Dafé, stále za jedno festivalové vstupné. V kině Sokol pak noční filmová projekce.