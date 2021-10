Druhou říjnovou premiérou Městského divadla Kladno bude hra oceňované americké dramatičky Pauly Vogel Nejstarší řemeslo. Hořká komedie s poněkud košilatým názvem pojednává nejen o pětici postarších dam lehčích mravů, je ale hlavně studií křehkosti lidské duše i úvahou nad úlohou lidskosti v komerčním světe byznysu. Slavnostní premiéra je plánována na sobotu 23. října od 19 hodin v hlavním sále MDK.

Divadlo Kladno. Ilustrační foto. | Foto: archiv MDK

V New Yorku, konkrétně na rohu 72. ulice a Broadway je lavička. Už řadu let je středo-bodem světa pětice žen, které se zde scházejí, probírají spolu své životní starosti i radosti a především zde pracují. Jsou to totiž prostitutky. Jenže i nejmladší z nich je už přes sedmdesát a svět vypadá úplně jinak než kdysi. Možná je nyní čas začít s marketingem, možná je čas zvýšit cenu za služby, možná je čas se konečně vdát. Vždyť z letitých klientů jsou již dávno blízcí přátelé či partneři a kolegyně jsou vlastně skoro rodina. Nemilosrdně upřímná a přesto křehká a zábavná komedie se nevyhýbá mírným kontroverzím, držitelka Pulitzerovy ceny za drama Paula Vogel je však příliš dobrou autorkou, než aby nechala hru sklouznout k bulváru.