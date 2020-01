Dřeváci hráli písničky z vlastní i převzaté produkce. Nechyběla ani autorská píseň Litr půl, se kterou skupina před třemi lety získala 3. místo v soutěži Talent Country Radia. Jejím autorem je banjista a zpěvák Dan Bednář. Jelikož se Dan roky přátelí s Františkem Nedvědem mladším, hrál Franta v jejich kapele rok a půl na bicí. Společný koncert proto na sebe nenechá dlouho čekat.

Hudební setkání se uskuteční už 20. února od 19.30 hodin v Městském divadle ve Slaném. Zahrají Dřeváci a František Nedvěd ml. se svou kapelou. Vstupenky jsou v předprodeji ve slánském kině, na www.kultura.slansko.cz. Koupit je lze i přímo před koncertem v pokladně divadla. Cena je jednotná 150 korun.

„S Fratiškem jsme se seznámili na konci minulého století, když jsem v roce 1999 hrál s Radkou Fišarovou v kapele Auris a spolu jsme měli několik společných vystoupení. Auris pak skončil a Fanda dával dohromady novou skupinu. Od té chvíle jsem s ním účinkoval zhruba dva roky v kapele Nominace,“ vzpomíná banjista a zpěvák Dřeváků Dan Bednář.

Uběhla spousta let a nepotkali se, pouze na jedné štaci. Před třemi lety se ovšem oba muzikanti sešli v nové sestavě na rok a půl. „Dokonce jsme se dostali do finále Porty. V jeho kapele jsem posléze skončil a Fanda pro změnu šel hrát k nám do Dřeváků na bicí. Díky úzké spolupráci jsme se sešli vloni na podzim při setkání osad v Praze na Barče, kde vystupoval i táta František Nedvěd st., Michal Tučný revival a další kapely. S Fandou mladším jsme měli také společný vánoční koncert. Do Slaného přijede v únoru se svojí současnou kapelou Hot Dog Band. S tatínkem Františkem Nedvědem máme ale také skvělé společné zážitky, když jsme u něj doma „jamovali“ u těch jeho platinových desek. Na to se prostě nezapomíná,“ dodává Dan Bednář.