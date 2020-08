Přestože hlavní program poběží od pátku do neděle, od 4. do 6. září, festival předznamená už tuto sobotu 29. 8. velký koncert Prague Koncert Phiharmonica „Viva la Vida“ v Městském divadle, kam byl koncert pro nepřízeň počasí přesunut. Nabídne neobyčejný zážitek ze spojení orchestru a velkoplošné projekce. Zazní melodie Mozartovy i Beethovenovy, ale i orchestrální aranže písní Simona a Garfunkela a Johna Lennona či hudba ze slavných filmů.

Hlavní program festivalu pak začíná v pátek 4. září večer. Velké pódium vyroste na náměstí Starosty Pavla před radnicí. Velkolepá bude i druhá scéna v zámecké zahradě. Tamtéž najdou návštěvníci i třetí menší piknikovou hudební scénu. Před vilou „Josífka“ vedle Kladenského zámku otevře město adrenalinovou zónu pro všechny, kteří mají rádi BMX, koloběžky, skateboarding atd. Bude tam „U“ rampa či dovednostní parkurová dráha, spolu se zónou rodinnou, která se potáhne i podél zámecké zdi. Na parkovišti v Zádušní ulici naproti zámecké zahradě bude v sobotu a neděli další část rodinné zóny s tradičními atrakcemi, jako jsou skákací hrady, volnočasové aktivity nebo soutěže se stanovišti o dětské ceny. Chybět nebude klání o nejoriginálnější foto festivalu o atraktivní ceny, nedělní autogramiáda kladenských Rytířů s dražbou podepsaných dresů ani stánky s občerstvením.

Bohatý doprovodný program hudebního festivalu se ale uskuteční na řadě dalších míst po celém městě. „Součástí doprovodného programu festivalu je v sobotu od 12:00 do 17:00 také Den otevřených dveří v Městském divadle Kladno, jehož vlastní program najdou zájemci na webu divadla. Zajímavou novinkou je, že po skončení hudebního programu pod širým nebem budou v pátek i v sobotu pro ty, kterým se ještě nebude chtít domů, hudební afterparty v klubech Dundee Jam, Murphy Coctail bar and club a Auto Da Fé, stále za jedno festivalové vstupné. V kině Sokol se v pátek od 22:15 uskuteční noční filmová projekce kultovního filmu Samotáři s Jiřím Macháčkem, frontmanem kapely MIG 21, která je hlavní hvězdou pátečního programu festivalu,“ vypočítává akce vedoucí oddělení kultury kladenského magistrátu Filip Zoubek.

Na pumptrackové dráze na Sítné se dále v sobotu uskuteční cyklozávody v boulích. Veřejnost bude moci ten samý den od 14.00 na rohu Štechovy a Průchovy ulice sledovat streetart naživo s živou hudbou a ukázkami a lekcemi pouličních tanců. V OC Central v sobotu od 10:00 vystoupí sportovní a taneční kluby a Kladenský zámek pozve do svých útrob návštěvníky oba víkendové dny od 14:00 do 17:00. Součástí nedělního doprovodného programu je mimo jiné od 15:00 pohádkové představení „Kde bydlí strach“ v Divadle Lampion.

Rockeři i písničkáři, Maďaři i Kladeňáci

Páteční hudební program bude o něco „rockovější“ než v minulých letech. Zahrají Doctor Victor, prý nejdivočejší rockeři ve střední Evropě, kteří vystupují převážně v zahraničí a hráli dokonce jako předkapela legendárních AC/DC. Dále nás roztančí kapely Wohnout a zmíněná Mig21. Na zahradní scéně po dlouhé době uvidíme naživo místní kapelu Lipany a finalistu soutěže Skutečná liga, skupinu Bikini.

Sobota bude žánrově pestrá. Pozvání přijali například vítězka soutěže The Voice Annamária d’ Almeida s kapelou The Brownies nebo Vanua 2, tedy pop-rockové spojení bývalých členů skupiny Blue Effect a zpěváka Yannicka Teviho, který pochází z ostrova Vanuatu. Dále vystoupí kapela MYDY, dříve známá pod názvem Mydy Rabicad, a další. „Rád bych zdůraznil koncert oblíbené bigbítové kapely All Right Band k jejímu patnáctiletému výročí, na který si muzikanti pozvali i hosty. A jako hlavní hvězdu večera mohu doporučit skvělou maďarskou kapelu Paddy and The Rats, která hraje irskokeltský punk-rock. Zapojíme i mladé kladenské umělce, třeba objev loňského léta Báru Líbovou nebo talentovaného muzikanta Jaryho Taubera,“ zve Filip Zoubek.

Neděle je více zaměřena na mladší věkovou skupinu. Zahajuje český rapper Paulie Garand. Zážitkem bude i dvojkoncert Voxela s kapelou a Pokáče. Program uzavře zpěvačka Olga Lounová. Na vedlejší scéně zahraje americkou country kapela Eddie Edward & Friends a další.

Covid: zábrany, sektory, desinfekce i zdravý rozum

„Budou to tři dny ‚nadupané‘ zábavou pro celou rodinu s důrazem na bezpečnost návštěvníků podle aktuálního vývoje koronavirové situace,“ říká Zoubek.

Placený prostor festivalu bude dostatečně ohrazen, na akci se dostane pouze počet diváků, který umožní aktuální opatření vlády. Vstupy budou na dvou místech, a to v Zádušní ulici u velkého parkoviště a v levém horním rohu nám. Starosty Pavla v pohledu od radnice.

„Na celý areál, který bude rozdělen do sektorů, budou dohlížet bezpečnostní agentury a městská policie. Návštěvní řád bude respektovat všechna nařízení vlády platná v době konání akce a informační systém festivalu bude obsahovat bezpečnostní doporučení a apelovat na ohleduplnost diváků a dodržování obezřetných hygienických pravidel. Tato doporučení bude opakovat z pódia i moderátor akce. V areálu umístíme dostatečný počet stojanů na mytí rukou a desinfekci,“ informoval primátor Jiránek.

Návštěvníci budou moci svá vozidla zaparkovat zdarma na autobusovém nádraží pod náměstím Starosty Pavla, dále v podzemním parkovišti OC Central a také v celé ulici Pod Zámkem, a to po celé tři dny trvání festivalu v provozních hodinách areálu. Pro potřeby festivalu budou v centru města pouze minimální dopravní omezení, autem nebude možné projet v centru města pouze v bezprostřední blízkosti konání festivalu a v již zmíněné ulici Pod Zámkem, která se celá promění v odstavné parkoviště.