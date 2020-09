„Organizaci jsme nevzdali, i přes veškeré komplikace, změny v programu i měnící se opatření Kladno žije! v ulicích. Přijďte podpořit umělce a užít si příjemný první zářijový víkend,“ řekl primátor Dan Jiránek.

I přes změny související se situací s covid-19 se organizátoři nevzdali a po komplikacích, které mají kapely Mig 21 a Paddy and The Rats, pozvali na kladenský festival další špičkové umělce, a to No Name a Marka Ztraceného. V pátek zahrají Doctor Victor, prý nejdivočejší rockeři ve střední Evropě, kteří vystupují převážně v zahraničí, a hráli dokonce jako předkapela legendárních AC/DC. Dále nás roztančí kapely Wohnout a nečekaně právě slovenská kapela No Name. Na zahradní scéně po dlouhé době uvidíme naživo místní kapelu Lipany B.Band a finalistu soutěže Skutečná liga, skupinu Bikini.

„Budou to tři dny ‚nadupané‘ zábavou pro celou rodinu s důrazem na bezpečnost návštěvníků podle aktuálního vývoje koronavirové situace, “ říká Filip Zoubek a dodává: „Doufám, že už žádné zásadní změny organizaci nečekají, ale v dnešní situaci jsme připraveni na vše, děkuji všem za podporu a pochopení.“

Sobota bude žánrově pestrá. Zahraje například vítězka soutěže The Voice Annamáriu d’ Almeidu s kapelou The Brownies nebo Vanua 2, tedy pop-rockové spojení bývalých členů skupiny Blue Effect. Dále vystoupí také kapela MYDY, dříve známá pod názvem Mydy Rabicad a další.

Neděle je více zaměřena na mladší věkovou skupinu. Zahajuje český rapper Paulie Garand. Zážitkem bude i dvojkoncert Voxela s kapelou a Pokáče. Program uzavře zpěvačka Olga Lounová. Na vedlejší scéně zahraje americkou country kapela Eddie Edward & Friends a další.

Placený prostor festivalu bude dostatečně ohrazen, na akci se dostane pouze počet diváků, který umožní aktuální opatření vlády. Vstupy budou na dvou místech, a to v Zádušní ulici u velkého parkoviště a v levém horním rohu nám. Starosty Pavla v pohledu od radnice.

„Na celý areál, který bude rozdělen do sektorů, budou dohlížet bezpečnostní agentury a městská policie. Návštěvní řád bude respektovat všechna nařízení vlády platná v době konání akce a informační systém festivalu bude obsahovat bezpečnostní doporučení a apelovat na ohleduplnost diváků a dodržování obezřetných hygienických pravidel. Tato doporučení bude opakovat z pódia i moderátor akce. V areálu umístíme dostatečný počet stojanů na mytí rukou a desinfekci,“ informoval primátor Jiránek.

Návštěvníci budou moci svá vozidla zaparkovat zdarma na autobusovém nádraží pod náměstím Starosty Pavla, dále v podzemním parkovišti OC Central a také v celé ulici Pod Zámkem, a to po celé tři dny trvání festivalu v provozních hodinách areálu. Pro potřeby festivalu budou v centru města pouze minimální dopravní omezení, autem nebude možné projet v centru města pouze v bezprostřední blízkosti konání festivalu a v již zmíněné ulici Pod Zámkem, která se celá promění v odstavné parkoviště.