V příjemném přírodním prostředí hájku ve Valdeku se i letos představí známé a oblíbené kapely z regionu i vzdálených míst. Jako první zahraje The Bealtes Revival, Trapeři, Žalman a spol., Hop a Šavani, Ivo Jahelka, Gladly S.W. a Schovanky. Moderuje Johanka Joy Hubičková.

Jubilejní desátý ročník nadačního festivalu Valdecký háj pořádá v sobotu 11. září do 13 hodin pro milovníky především country a folkové muziky obec Braškov společně se skupinou Gladly S.W., s prezidentem festivalu a lídrem kapely Milanem Procházkou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.