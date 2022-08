Páteční den i večer navíc provázelo velmi teplé počasí a publikum si produkci velmi užilo. Vedro sice už v noci na sobotu vystřídal avizovaný déšť, který prakticky celý den neustal, nicméně skalní fanoušky to neodradilo a také kapely ze sebe i v sobotu vydaly to nejlepší. Hudba zněla letňákem i městem až do sobotní noci.

Obrazem: Publikum na slánském náměstí roztleskala kapela Buffaloes

Skladba a nabídka kapel byla i tentokrát výtečná. Pořadatelé si dali opět velmi záležet, aby uspokojili nejen rockové či punkové publikum. Nadšeni tak byli posluchači různých hudebních stylů a na své si tak přišli fandové napříč generacemi.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

"Letošní roční zůstane zapsán v historii jako ten, který z většiny propršel - přesně po deseti letech od nešťastného zmoklého 13. ročníku v roce 2012. Po pátečních Krucipüsk začalo pršet a od té doby již téměř nepřestalo, sobota byla celá zmoklá. I tak si letos našlo cestu do našeho areálu přes 1600 návštěvníků, za což moc děkujeme a moc si toho vážíme. Speciální díky pak patří všem sobotním věrným, neboť strávit celý den v silném dešti, před tím respekt a klobouček," vzkazují svému věrnému publiku pořadatelé z RSC Čechie Slaný.

PÁTEK 19. srpna

10.00 - 10.40 DŮLEŽITÁ IN FORMACE

10.55 - 11.35 RECKLESS

11.50 - 12.30 WOTAZNÍK (skutečná liga)

12.45 - 13.25 KOHOUT PLAŠÍ SMRT

13.40 - 14.20 NEŽFALEŠ

14.35 - 15.15 E.O.S.

15.30 - 16.10 SUPERTESLA

16.25 - 17.10 DILEMMA IN CINEMA

17.25 - 18.10 HOUBA

18.30 - 19.15 DERATIZÉŘI

19.30 - 20.20 TOTÁLNÍ NASAZENÍ

20.50 - 21.40 KRUCIPÜSK

21.55 - 22.40 PROJEKT PARABELUM

23.10 - 00.05 STO ZVÍŘAT

00.20 - 01.00 DUKLA VOZOVNA



SOBOTA 20. srpna

10.00 - 10.40 ZÁVIŠ

10.55 - 11.35 NÍZKÁ ÚROVEŇ

11.50 - 12.30 S.N.A.D.

12.45 - 13.25 PESHATA

13.40 - 14.20 SEX DEVIANTS

14.35 - 15.15 N.V.Ú.

15.30 - 16.10 VISION DAYS

16.25 - 17.10 X-CORE

17.25 - 18.10 SPS

18.30 - 19.20 ŠVIHADLO

19.35 - 20.25 DAVOVÁ PSYCHÓZA

20.40 - 21.30 ZAKÁZANÝ OVOCE

21.50 - 22.40 FAST FOOD ORCHESTRA

23.10 - 00.05 INÉ KAFE

00.20 - 01.00 COVERS FOR LOVERS