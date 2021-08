Koncerty startují oba dny v 10 hodin. Dramaturgie vychází především z punkrocku a jeho odnoží, ale je jako obvykle dost pestrá a proložená styly jako ska, rock, alternativa, folk, rock´n´roll či hardcore.

Jak říká Sváťa Šváb z pořádajícího klubu RSC Čechie Slaný, který je i lídrem slánské kapely Totální nasazení, název tradičního festivalu může zdát současníkům trochu kuriózní, vznikl však díky legendárnímu nultému ročníku v roce 1999. "Ten se totiž odehrál na místním fotbalovém hřišti na skutečném valníku," připomíná počátky festivalu jeho spoluzakladatel.

Hlavními hvězdami festivalu budou i letos známé a oblíbené skupiny STO ZVÍŘAT, WOHNOUT a KRUCIPÜSK, které určitě netřeba nějak více představovat, spolu s legendou slovenského punk-rocku, kapelou SLOBODNÁ EURÓPA.

Mezi největší festivalová jména patří bezpochyby také legendární seskupení UŽ JSME DOMA se svým netradičním mixem hudby alternativní, avantgardní i punkové. Sekundovat jim pak budou české punkové legendy E!E a PLEXIS včetně předních kapel naší punkrockové scény, kterými jsou především domácí slánské TOTÁLNÍ NASAZENÍ nebo pražská squadra THE FIALKY.

Dalšími skupinami tohoto žánru jsou NEŽFALEŠ, PUNK FLOID, Slováci BRATISLAVSKÉ DIEVČATÁ nebo VOLANT s tolik typickým saxofonem.

Návštěvníci festivalu se mohou těšit také na špičku českého ska, kdy kromě zmíněných Sto zvířat vystoupí populární FAST FOOD ORCHESTRA. Rock šmrnclý špetkou punku nabídnou pražské party COVERS FOR LOVERS a APPLE JUICE, do folkrocku zabrousí slánští DERATIZÉŘI a rock´n´roll zazní při setu zpívajícího právníka Petra Pečeného a jeho skupiny DOCTOR P.P.. Aby punkových odnoží nebylo málo, svůj alternativní punk přivezou KOHOUT PLAŠÍ SMRT, ve svižných a rychlých rytmech zahrají také VHS nebo P.U.M.

Vyznavače tvrdší hudby jistě potěší nejen PROJEKT PARABELUM s jejich vizuální show, ale i další kapely podobného ražení jako KONFRONT, CENSORSHIT nebo MR.DYNABOOM.

V rámci tradiční podpory regionální scény vystoupí také známé místní kapely DILEMMA IN CINEMA, SVOLOČ, WAJGL či S.N.A.D.. Z mladší generace kapel se jako host opět představí zástupce soutěže Skutečná liga, jímž je letos skupina BIKINI.

Podrobný program včetně všech dalších informací, týkajících se 22. ročníku slánského open air festivalu VALNÍK najdete na internetových stránkách www.valnik.cz

pátek 20. srpna 2021

10.00 – 10.40 KOHOUT PLAŠÍ SMRT

10.55 – 11.35 APPLE JUICE

11.50 – 12.30 P.U.M

12.45 – 13.25 VHS

13.40 – 14.20 SVOLOČ

14.35 – 15.15 S.N.A.D.

15.30 – 16.10 CENSORSHIT

16.25 – 17.10 PUNK FLOID

17.25 – 18.10 DILEMMA IN CINEMA

18.30 – 19.15 DERATIZÉŘI

19.30 – 20.20 TOTÁLNÍ NASAZENÍ

20.35 – 21.25 PLEXIS

21.45 – 22.40 SLOBODNÁ EURÓPA

23.10 – 00.05 WOHNOUT

00.20 – 01.00 COVERS FOR LOVERS



sobota 21. srpna 2021

10.00 – 10.40 BIKINI

10.55 – 11.35 WAJGL

11.50 – 12.30 KONFRONT

12.45 – 13.25 MR.DYNABOOM

13.40 – 14.20 NEŽFALEŠ

14.35 – 15.15 BRATISLAVSKÉ DIEVČATÁ (SK)

15.30 – 16.10 VOLANT

16.35 – 17.20 FAST FOOD ORCHESTRA

17.35 – 18.15 E!E

18.30 – 19.15 UŽ JSME DOMA

19.30 – 20.10 THE FIALKY

20.25 – 21.05 PROJEKT PARABELUM

21.35 – 22.25 KRUCIPÜSK

22.55 – 23.40 DOCTOR P.P.

00.10 – 01.00 STO ZVÍŘAT