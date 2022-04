• 12:00 – 12:45 – The Smallpeople • 13:05 – 13:50 – Stoner Toad • 14:10 – 14:55 – MADAM ROYAL • 15:15 – 16:00 – Katka Rejmonová & kapela • 16:20 – 17:05 – Wotazník • 17:25 – 18:10 – BACK TO ROOTS • 18:30 – 20:00 – Vyhlášení výsledků a předání cen Music Talent Award www.skutecnaliga.cz

Podpořit mladé muzikanty, které bude hodnotit odborná porota může přijít každý. "Během finálového koncertu si převezme ocenění i kapela Madam Royal, která je vítězem hlasování veřejnosti o nejoblíbenější začínající kapelu,“ připomněla za pořadatele Eva Havelková, že jméno jednoho z vítězů je už známé.

Dalšími účastníky finále budou Katka Rejmonová & kapela, Stoner Toad, Wotazník, Back To Roots a vítěz juniorské kategorie The Smallpeople – originální hudební uskupení při ZUŠ Rakovník, jehož tradice vlastně vzešla před 13 lety z vystoupení na karnevalu.

Back to Roots

Zpátky ke kořenům. Stálými členy kapely jsou Bob Rathan (zpěv, kytara, foukací harmonika), Mára Horák (kytara, vokály), Vlasta Kokeš (bicí) a Jarda Chaloupek (basová kytara). Hudební styl nelze jednoznačně zaškatulkovat. V naší autorské tvorbě se potkává rock, blues, rock'n'roll, patrné jsou i prvky alternativního rocku a funky. Důraz klademe především na přirozený, emocemi nabitý projev a autentický zvuk. Vše musí jít od srdce, jinak to není opravdové. V loňském roce jsme dokončili naše první album "The Endless Road", které produkoval Pavel Marcel. Na jaře 2021 kapela postoupila do finále mezinárodní soutěže Blues Aperitiv, který je součástí prestižního festivalu Blues Alive.

Madam Royal

Slánská kapela Madam Royal.Zdroj: se svolením kapely Madam Royal

Slánská hard - popová kapela Madam Royal vznikla 11.1.2019 a vstala z popela kapely By The Way. V minulosti nahrávala v prestižních nahrávacích studiích SONO Records, Propast, Rooftop Studios nebo KD Mlejn, kde také v roce 2017 vznikla debutová deska Takový Jaký Sme.

Objevila se v několika rádiových i televizních hudebních hitparádách. Společně s deskou skupina zahájila propagační tour po předních českých, slovenských i polských festivalech. Mezi nimi se objevil třeba Basinfirefest, Rockování, United Islands, Ostravský Festival v ulicích, Masters of Rock, Cibulafest nebo fenomenální Poland Rock.

Vystoupila také po boku kapely Rybičky 48, když vyhrála soutěž ve fanouškovském hlasování na facebooku v Lucerna Music Baru. Kapela koncertuje na různých městských i pivních slavnostech.