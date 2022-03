Jak potvrdil prezident slánského Jazz Clubu Petr Symerský, muzikanti společně hrají na festivalech v Evropě a zámoří už sedmadvacet let a pražské jazz kluby jsou jejich domovem. Mají za sebou spolu se zpěvačkou Barborou Vágnerovou cestu do New Orleans, či festivaly v Polsku, Švýcarsku a Německu.