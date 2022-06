„Desátá hodina rozhodla. Je to poprvé za třicet let, co jsme závod museli zrušit kvůli počasí a celkem už je to potřetí nucené přerušení tradice. Před časem se závod nemohl konat kvůli rekonstrukci mostu v obci a byla tedy jen výstava veteránů, podruhé kvůli covidu a dnes kvůli vytrvalému dešti. Je nám to moc líto, ráno přijelo asi dvacet nejodhodlanějších automobilistů a motocyklistů, ale další už jen telefonovali, takže jsme jim už jen oznamovali, že setkání rušíme,“ potvrdil ředitel závodu.