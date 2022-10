Díky patronům, mecenášům a spolupracovníkům Slunce, kterými jsou i mnohé známé osobnosti, se podařilo vytvořit další kalendář s klienty Slunce. „Velký dík patří herečce Mahuleně Bočanové, která celý kalendář dala dohromady. Sezvala svých třináct přátel, kteří se na jeho stranách nechali bez nároku na honorář zvěčnit," řekla na křtu kalendáře zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Slunce Blanka Dvořáková.

Na dvanácti listech nového kalendáře jsou k vidění Jiří Langmajer, Kateřina Brožová, Nela Boudová, Nikol Leitgeb, Sagvan Tofi, Veronika Arichteva, Alice Bendová, Libor Bouček, Martina Pártlová, Mahulena Bočanová, Richard Genzer, Martin Zounar a Marek Vašut.

PODÍVEJTE SE: Domov dobré vůle je pro potřebné druhou rodinou už dvaadvacet let

Fotografie vytvořila Lucie Vítková. „S Mahu (herečka Mahulena Bočanová pozn.red) se známe snad už tři desítky let let a byla jsem potěšena, když se mi ozvala s nabídkou zachytit děti ze Slunce spolu se třinácti osobnostmi. Focení bylo emotivní, veselé, náročné ale především obohacující. A potvrdilo se mi, co již roky zpovzdálí nenápadně sleduji - že to ve Slunci dělají skvěle a práce všech, kteří pomáhají znevýhodněným dětem, je k nezaplacení," řekla fotografka

Kdo bude chtít pokřtít kalendář i podruhé, může přijít ve středu 19. října na Pečení pro dobrou věc před Kavárnu Slunce v Unhošti, kde bude představen veřejnosti.