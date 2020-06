Galerie Ikaros přichystala na úterní podvečer poprvé po koronavirové pauze výstavu obrazů nejvýznamnějšího žijícího rodáka Vladimíra Jelínka. Narodil se v roce 1934 v Žižicích, chodil na Gymnázium ve Slaném, studoval na sklářské škole v Kamenickém Šenově a poté na VŠUP v Praze u profesora Kaplického.

Galerista Jiří Hruška. Vlevo jedna ze soch slavného Olbrama Zoubka. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

První výstavu měl v roce 1958 ve Slaném a současně už v témže roce jeho práce zdobily EXPO 58 v Bruselu. Vladimír svůj život díky talentu a píli naplnil významnými výtvarnými návrhy i realizacemi v oboru skla, za což získal řadu ocenění doma i v cizině a současně malbou, kterou považoval většinu života za svou soukromou, intimní záležitost. Sklo pro něj bylo definitivní, malba niterní. Vkládal do svých obrazů své pocity, nálady a něhu, maloval v obrazech své nevyslovené prožitky. Obtiskoval do obrazů svou citlivost a lásku ke krajině dětství, do které se po úspěchy naplněném životě vracel.