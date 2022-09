Mysliveček na Oscarech? Film Il Boemo půjde do boje o Ceny Akademie

ČTK

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyšle do soutěže o Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film snímek režiséra a scenáristy Petra Václava Il Boemo. ČTK to dnes za akademii sdělila Silvie Marková. Výpravný historický film představuje českého skladatele 18. století Josefa Myslivečka. Snímek bude mít světovou premiéru v hlavní soutěži filmového festivalu v San Sebastianu, který začíná v pátek. Do českých kin film vstoupí 20. října.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výpravný historický film Il Boemo o skladateli Josefu Myslivečkovi půjde do boje o Oscara. | Foto: Pilotfilm