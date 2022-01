Jak byste vaši společnou píseň představil posluchačům, kteří ji ještě neslyšeli?

Z našeho pohledu je to upřímná písnička, která má tah na bránu. Zpívá se v ní o lásce k hudbě a věcech, které jsou s tím spojené. Díky tomu je jasně vidět, že je úplně jedno, kolik vám je, ta vášeň je více méně stále stejná. Ale nejlepší bude, aby si každý udělal vlastní názor.

Zdroj: Youtube

Skládali jste píseň spolu?

Neskládali, hudební kostru melodie, harmonie a riff jsem udělal bez Petra. Po stránce producentské na písni spolupracoval úžasný Ondřej Žatkuliak. Hotový demáč jsem pak Petrovi předal s tím, zda by písničku neudělal společně se mnou. Petr si poté lehce poupravil své party, samozřejmě vymyslel kytarové sólo a přidal věcné názory ke zvuku apod.

Jaký je Petr Janda jako učitel?

Bezvadný. Jeho hodiny na konzervatoři mi daly opravdu hodně, hlavně co se týče hudebního rozhledu a možnosti nahlédnout do skutečného dění hudebního byznysu, což vám opravdu každý učitel dát nemůže. A musím říct, že dodnes to tak mám a asi už vždy mít budu. Je to velká inspirace a jsem za to obrovsky vděčný.

Dá se vaše spolupráce brát i jako snaha o propojení dvou různých generací rockových fanoušků?

Raději bych řekl propojení dvou různých hudebních generací. I když je písnička stylem spíš rocková, nejsem úplný zastánce hudebního škatulkování. Jinak souhlasím a myslím, že z toho jde plno pozitivní energie.

Jaká je vaše oblíbená písnička od Olympicu?

Mám jich plno, ale kdybych měl jmenovat jednu, tak asi písnička Co všechno se tu může stát (Voda) z Prázdnin na zemi, která není tak notoricky známá, ale je úžasná. Dokonce jsem ji hrál s Petrem i na svém absolventském koncertě.

Jaroslav Tauber

(*1995, Kladno)

Zpěvák, kytarista a skladatel, který žije v Kladně. Při studiích na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze si ho ke spolupráci vybral frontman kapely Olympic Petr Janda. Tauber s ním má v současnosti za sebou několik zahraničních turné po Austrálii, USA či Novém Zélandu. Zároveň společně občas vystupují i v České republice. V roce 2022 jejich dlouholetá spolupráce vyvrcholila společnou skladbou Tolikrát. Tauber se také významně podílí jako autor hudby na dětském projektu Karolíny Neuvirthové Gudasové s názvem Karol a Kvído. Od roku 2020 pracuje hlavně na své sólové tvorbě, a to s uznávaným producentem Ondřejem Žatkuliakem. Tauber má v současnosti na kontě několik singlů. Některé z nich byly a jsou hrány v českých či slovenských rádiích včetně hitparád nebo také na Óčko TV.