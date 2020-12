Začátkem prosince vydáváte nový klip. Jak vznikal?

Nový klip se začal tvořit ke konci září. Musím říct, že jsme na něm zatím strávili nejvíce času – dokonce jsme nějaké pasáže přetáčeli, abychom s tím byli absolutně spokojeni. Na tvorbě se podíleli stejní lide, s kterými spolupracuji od svého druhého videoklipu Na křídlech andělů plus k nim přibyl můj nový management, který zahrnuje i stylistu a podobně. Vzhledem k tomu, že se jedná se o feat, tak je tu navíc raper Abde.

Jak se zrodil nápad složit píseň Jako včera?

Písnička vznikla spontánně ve studiu, když jsem si začal hrát hlavní kytarový part a do toho si broukal melodii. A na tom už se začala celá píseň stavět. Když byl hotový demáč, odnesl jsem ho Abdemu, se kterým dělám na svých textech. Když mi pak Abde poslal první nástřel textu, řekl, že by to možná mohla být právě tato píseň, kterou bychom spolu mohli udělat. Mně se tento nápad líbil.

Co od písně mohou posluchači čekat?

Písnička má rockový nádech a je tam spousta kontrastů. Mám z toho jak z hudební, tak z textové stránky, dobrý pocit.

O čem píseň je?

Písnička je o tom, jak se kluk může zdát na jednu stranu pro dívku záhadný, ale ve skutečnosti je to právě ona, která s ním cvičí a on má problém se v ní vyznat. Neví vlastně na čem opravdu je. Ale myslím si, že každý z nás tam má lehce tematicky jinou sloku, ovšem refrén to vždy spojí.

Kdo si zahrál ve videoklipu?

Hlavní roli v klipu si zahrála má kamarádka a známa světová modelka Tereza Kačerová, pro kterou účinkování v klipu nebylo novinkou. Fanoušci kapely Maroon 5, mezi které patřím i já, ji můžou znát právě z jejich videoklipu. A tak mám radost, že jsem vystřídal Adama Levina. (smích)

Jak se muzikantovi žije v době pandemie?

No rozhodně to není lepší než za normálních okolností. Je tolik věcí, co bych chtěl dělat nebo někam zajít atd. Já v zásadě mám stále co dělat. Tvořím, nahrávám apod. Ale chybí ten normální běh života a možnost kdykoliv a kamkoliv zajít. Druhá vlna byla v tomto pro mě psychicky náročnější. Opravdu se těším na to, až zase budu moct zajít do podniku nebo na tenis či do fitka.

Nechybí vám kontakt s publikem?

Moc se těším, až si zase zahraji před publikem, nebo si zajdu na koncert jiné kapely. Nesmírně mi to chybí. Moc se na koncerty zase těším. Těším se na to, až se zase člověk dostane do tempa.

Čemu se věnujete, když nemůžete koncertovat?

Tento rok se mi změnila pracovní náplň danou situací, a to hlavně tak, že mnohem více skládám hudbu, než hraju. Co se týká mé sólové kariéry, nahrávám v zásadě pořád. A do toho začínám skládat už druhou desku pro dětský projekt Karol a Kvido nebo písničky pro chlapecké duo Ben a Mateo. Samozřejmě pracuji na klipech, fotil jsem nové fotky. Vlastně je alespoň více času na přípravu takových těch věcí, které nejsou na povrch vidět, ale nejde to bez nich.

Je čas také na nějakou činnost, která by se netýkala hudby?

No vlastně ani ne. Kromě toho, že jsme s mým road managerem Jardou šli v létě malovat nově budované filmové ateliery v Kladně. Za prvé nás to tedy baví a potom peníze se vždy hodí. V září jsem začal studovat skladbu na konzervatoři, ale to se samozřejmě hudby týká.

Jaké jsou vaše plány pro nejbližší budoucnost?

Vydat nový videoklip a pořádně se připravit na nový rok. Kéž bychom už mohli zase vesele fungovat.