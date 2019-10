FOTO - Řádnou rockovou nálož zažil Buštěhrad, koncert legendárního KATAPULTU si užilo přes 1200 spokojených rockerů, všech generací.

Legendární KATAPULT přivezl více jak dvě hodiny poctivého rocku na zámek v Buštěhradu | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Skvělý počin se podařil Kulturnímu spolku Butzkow, na nádvoří buštěhradského zámku, mj. velmi zajímavé místo s dobrým profilem a dostatkem prostoru, se mu podařilo zajistit kultovní kapelu KATAPULT. Frontman Olda Říha s muzikanty Andym Budkou a Ondřejem Timplem drží prapor opravdu statečně, více na 2 hodiny a 20 minut trvající koncert, to je opravdu poctivá práce a obdivuhodný výkon, zejména od Oldy Říhy. Ten je duší Katapultu a jediným trvalým členen od jejího vzniku v roce 1975. Příznivci si jistě vzpoměli i na tradiční sestavu s "Dědkem" Šindelářem a Anatoliem Kohoutem, Olda určitě také, jeho dojetí při reakcích publika bylo znatelné, je skvělé, že ale našel nové parťáky a rockovou káru táhnou dále, pro nás. A my mu za to děkujeme.